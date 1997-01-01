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Войцеховская Ольга Владимировна

Войцеховская Ольга Владимировна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Фортепиано, Музыка
Стаж 25 лет
Адреса
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Отделение фортепиано в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
  • +7 (4212) 261-609
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Дальневосточный государственный институт искусств, 1993 г. Диплом ШВ № 098996 Специальность: "Инструментальное исполнительство" (фортепиано) Квалификация: Концертмейстер, преподаватель по классу фортепиано

Курсы повышения квалификации

  • Удостоверение № 441 о повышении квалификации ФГБОУ ВО "Хабаровский государственный институт культуры" 2016 г. "Музыкально-инструментальное искусство: методика обучения на инструменте (фортепиано)"

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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