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Вознюк Елена Константиновна

Вознюк Елена Константиновна

8.5 Рейтинг
2 Отзывов
Фортепиано, Музыка, Ударные инструменты
Стаж 38 лет
Адреса
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Обучение игре на фортепиано в ДМШ №4:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
  • +7 (4212) 483-542
Духовые и ударные инструменты в ДМШ №4:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
  • +7 (4212) 483-542
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ХКУИ (среднее профес.) фортепиан
  • ДВПИИ (высш.) фортепиано

Курсы повышения квалификации

  • 2015 ФГБОУ ВПО "Санкт-Петерб консерват.", 72 ч.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
2 отзыва

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