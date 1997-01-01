Вознюк Елена Константиновна
Заместитель директора по УР, преподаватель фортепиан. Разработчик программы духовые и ударные инструменты
Адреса
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Обучение игре на фортепиано в ДМШ №4:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
- +7 (4212) 483-542
Духовые и ударные инструменты в ДМШ №4:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
- +7 (4212) 483-542
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ХКУИ (среднее профес.) фортепиан
- ДВПИИ (высш.) фортепиано
Курсы повышения квалификации
- 2015 ФГБОУ ВПО "Санкт-Петерб консерват.", 72 ч.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
2 отзыва
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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