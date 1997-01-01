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Вырупаев Александр Сергеевич

Вырупаев Александр Сергеевич

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Бильярд
Стаж 13 лет
Адреса
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Бильярд в Федерации бильярдного спорта:
Хабаровск, Кировский, б-р Амурский, 43
  • +7 (4212) 570-030
  • +7 (4212) 570-070
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее. ДВГАФК .Специалист по бильярдному спорту

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Неоднократный чемпион Хабаровского края по Русскому бильярду 2008-2010 гг.
  • Чемпион Дальнего Востока в командном троеборье 2010 г.
  • Вице чемпион по троеборью в личном зачете г. Амурска чеспионат Хабаровского края 2011 г.
  • Бронзовый призер чемпионатат Дальнего Востока за титул абсолютного чесмпиона ДФО 2009 г.
  • Неоднократный чемпион г.Хабаровска по пулу 2004-2008 гг.
  • Неоднократный призер Международных турниров по пулу
  • Чемпионат России в командном троеборье 5-8 место 2009 г.
  • Бронзовый призер чемпионата Дальнего Востока кубка "Динас" 2014 г.
  • Победитель " старт-динамика" Хабаровск 2014

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Волошин Владимир бронзовый призер Европы по пулу, чемпион по пулу и Русскому бильярду в командном троеборье
  • Волошин Роман чемпион ХК среди юниоров
  • Савелий Будник двухкратный чемпион среди юниоров 1 разряд
  • Катаев Тимур двухкратный победитель по пулу среди юниоров 1 разряд
  • Кочешкова Екатерина первый разряд, чемпионака по полу, финалистка турнира среди школьников, 3 место на турнире Газпром
  • Самохина Агата 1 разряд
  • 2014 г.подготвка спортсмена Мишатина Константина , Арсеньева Никиты, Былах Евгении на турниры "Маленький принц" г.Москва и чемпионат России в Ростове-на Дону.
0 отзывов

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