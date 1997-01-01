Вырупаев Александр Сергеевич

Адреса
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Бильярд в Федерации бильярдного спорта:
Хабаровск, Кировский, б-р Амурский, 43
- +7 (4212) 570-030
- +7 (4212) 570-070
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее. ДВГАФК .Специалист по бильярдному спорту
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Неоднократный чемпион Хабаровского края по Русскому бильярду 2008-2010 гг.
- Чемпион Дальнего Востока в командном троеборье 2010 г.
- Вице чемпион по троеборью в личном зачете г. Амурска чеспионат Хабаровского края 2011 г.
- Бронзовый призер чемпионатат Дальнего Востока за титул абсолютного чесмпиона ДФО 2009 г.
- Неоднократный чемпион г.Хабаровска по пулу 2004-2008 гг.
- Неоднократный призер Международных турниров по пулу
- Чемпионат России в командном троеборье 5-8 место 2009 г.
- Бронзовый призер чемпионата Дальнего Востока кубка "Динас" 2014 г.
- Победитель " старт-динамика" Хабаровск 2014
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Волошин Владимир бронзовый призер Европы по пулу, чемпион по пулу и Русскому бильярду в командном троеборье
- Волошин Роман чемпион ХК среди юниоров
- Савелий Будник двухкратный чемпион среди юниоров 1 разряд
- Катаев Тимур двухкратный победитель по пулу среди юниоров 1 разряд
- Кочешкова Екатерина первый разряд, чемпионака по полу, финалистка турнира среди школьников, 3 место на турнире Газпром
- Самохина Агата 1 разряд
- 2014 г.подготвка спортсмена Мишатина Константина , Арсеньева Никиты, Былах Евгении на турниры "Маленький принц" г.Москва и чемпионат России в Ростове-на Дону.
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Стаж 26 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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