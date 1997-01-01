Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Яцук Светлана Игоревна

Яцук Светлана Игоревна

7.8 Рейтинг
0 Отзывов
Английский язык
Стаж 5 лет
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Японский язык (общий курс) в «Билингва»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 49
  • +7 (962) 503-33-03
Английский для путешествий в «Билингва»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 49
  • +7 (962) 503-33-03
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Тихоокеанский государственный университет.
  • Институт новых технологий в образовании г. Омск

Курсы повышения квалификации

  • Преподавание русского языка как иностранного.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • АНО ДО Центр иностранных языков «Билингва» (2015 г- по настоящее время).

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели