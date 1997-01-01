Яцук Светлана Игоревна

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Японский язык (общий курс) в «Билингва»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 49
- +7 (962) 503-33-03
Английский для путешествий в «Билингва»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 49
- +7 (962) 503-33-03
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Тихоокеанский государственный университет.
- Институт новых технологий в образовании г. Омск
Курсы повышения квалификации
- Преподавание русского языка как иностранного.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- АНО ДО Центр иностранных языков «Билингва» (2015 г- по настоящее время).
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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