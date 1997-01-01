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Якутин Константин Сергеевич

Якутин Константин Сергеевич

7.6 Рейтинг
10 Отзывов
Карате
Стаж не указан
Адреса
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Секция сётокан каратэ в СФКХК:
Хабаровск, Центральный, ул. Шеронова, 106
  • +7 (924) 200-36-76
Секция сётокан каратэ в СФКХК:
Хабаровск, Центральный, ул. Шеронова, 106
  • +7 (924) 200-36-76
Информация о преподавателе

Звание

  • Кандидат в мастера спорта РФ по каратэ и рукопашному бою

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Чемпион России по каратэ-до CЁТОКАН (SKIF) 2015 года
  • Чемпион России по каратэ-до CЁТОКАН (SKIF) 2017 года

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
10 отзывов

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