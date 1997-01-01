Якутин Константин Сергеевич
Черный пояс IV Дан каратэ CЁТОКАН (SKIF). Неоднократный чемпион и призёр чемпионатов Дальневосточного Федерального Округа и региональных чемпионатов по различным видам каратэ и рукопашному бою.
Адреса
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Секция сётокан каратэ в СФКХК:
Хабаровск, Центральный, ул. Шеронова, 106
- +7 (924) 200-36-76
Секция сётокан каратэ в СФКХК:
Хабаровск, Центральный, ул. Шеронова, 106
- +7 (924) 200-36-76
Информация о преподавателе
Звание
- Кандидат в мастера спорта РФ по каратэ и рукопашному бою
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Чемпион России по каратэ-до CЁТОКАН (SKIF) 2015 года
- Чемпион России по каратэ-до CЁТОКАН (SKIF) 2017 года
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
10 отзывов
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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Стаж не указанОтзывов: 157Стаж не указанОтзывов: 157
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Стаж не указанОтзывов: 130Стаж не указанОтзывов: 130
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Стаж не указанОтзывов: 50Стаж не указанОтзывов: 50
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