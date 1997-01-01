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Янборисова Татьяна Владимировна

Янборисова Татьяна Владимировна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Развитие речи
Стаж 22 года
Адреса
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Развитие речи в ЦЭВД "Отрада":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
  • +7 (4212) 362-866
  • +7 (4212) 331-263 , факс
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Среднее специальное. Дошкольное образование, воспитатель и руководитель изодеятельности в д/учреждениях

Курсы повышения квалификации

  • Курсы повышения квалификации в 2014 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • 19 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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