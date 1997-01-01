Янборисова Татьяна Владимировна
Педагог дополнительного образования.
Адреса
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Развитие речи в ЦЭВД "Отрада":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Среднее специальное. Дошкольное образование, воспитатель и руководитель изодеятельности в д/учреждениях
Курсы повышения квалификации
- Курсы повышения квалификации в 2014 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- 19 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 23 годаОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 26 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 9 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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