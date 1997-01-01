Янцен Герман Юрьевич

Адреса
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Хоккей с мячом в арене «Ерофей»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83
- +7 (4212) 456-797
- +7 (4212) 611-414
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее ДВГАФК
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
6 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 14 летОтзывов: 39Стаж не указанОтзывов: 39
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Стаж 5 летОтзывов: 13Стаж не указанОтзывов: 13
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Стаж 16 летОтзывов: 6Стаж не указанОтзывов: 6
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