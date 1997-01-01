Янкин Игорь Юрьевич
С 2008 года начал изучение бразильского боевого искусства Капоэйра. В 2011 году начал вести преподавательскую деятельность под руководством мастера из Бразилии и его старших учеников. Ежегодно посещая мастер-классы мастеров из Бразилии, Испании и других стран. В свободное время занимаюсь Капоэйрой, изучением культуры Бразилии, музыкой.
Адреса
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Капоэйра в СК «Заряд»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
- +7 (4212) 654-333
Школа капоэйры "Rabo de Arraia":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
- +7 (914) 776-05-58 , тренер
- +7 (4212) 654-333
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Опыт работы
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Титулованные ученики
- Нет информации
9 отзывов
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 3 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 11 летОтзывов: 6Стаж не указанОтзывов: 6
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