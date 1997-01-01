Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Янкин Игорь Юрьевич

Янкин Игорь Юрьевич

7.1 Рейтинг
9 Отзывов
Капоэйра, Боевые искусства
Стаж 8 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Капоэйра в СК «Заряд»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
  • +7 (4212) 654-333
Школа капоэйры "Rabo de Arraia":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
  • +7 (914) 776-05-58 , тренер
  • +7 (4212) 654-333
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
9 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели