Янкин Игорь Юрьевич

С 2008 года начал изучение бразильского боевого искусства Капоэйра. В 2011 году начал вести преподавательскую деятельность под руководством мастера из Бразилии и его старших учеников. Ежегодно посещая мастер-классы мастеров из Бразилии, Испании и других стран. В свободное время занимаюсь Капоэйрой, изучением культуры Бразилии, музыкой.