Янова Александра Михайловна
Педагог студии «Экологическая мастерская художника». Занимается с детьми группы риска. Воспитанники совместно с педагогом принимают участие в городских акциях: «Сохраним зеленную красавицу», «Дни защиты от экологической опасности-2013». Педагог делится опытом своей работы на семинарах, конференциях.
Адреса
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"Экологическая мастерская"в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее сельскохозяйственное, 1969, «Ученый зоотехник»
Курсы повышения квалификации
- Курсы 2014 г
Участие в соревнованиях
- Отмечена Грамота Администрации города Хабаровска.
Опыт работы
- 32 года
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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