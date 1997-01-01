Янова Александра Михайловна

Педагог студии «Экологическая мастерская художника». Занимается с детьми группы риска. Воспитанники совместно с педагогом принимают участие в городских акциях: «Сохраним зеленную красавицу», «Дни защиты от экологической опасности-2013». Педагог делится опытом своей работы на семинарах, конференциях.