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Янова Александра Михайловна

Янова Александра Михайловна

8.5 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество
Стаж 35 лет
Адреса
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"Экологическая мастерская"в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
  • +7 (4212) 510-806
  • +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее сельскохозяйственное, 1969, «Ученый зоотехник»

Курсы повышения квалификации

  • Курсы 2014 г

Участие в соревнованиях

  • Отмечена Грамота Администрации города Хабаровска.

Опыт работы

  • 32 года

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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