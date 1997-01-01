Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Яшкин Алексей Юрьевич

Яшкин Алексей Юрьевич

8.6 Рейтинг
10 Отзывов
Спорт, Вольная борьба
Стаж 12 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Вольная борьба:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Герцена, 2
  • +7 (924) 107-33-68
Вольная борьба:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Тимирязева, 26
  • +7 (924) 107-33-68
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер спорта по вольной борьбе

Образование

  • ДВГАФК

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Радчиков Владимир 1 место в обоих видах борьбы(призёр Первенства России)
  • Гришкин Александр 1 место(призёр международного турнира "Дети Азии")
  • Макаров Владимир 1 место Бондарь Никита 1 место Супрун Мирослава 1 место
10 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели