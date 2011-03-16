Язков Семен Владимирович

Адреса
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Таеквон-до в ДЮЦ "Импульс":
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
- +7 (4212) 333-848
- +7 (914) 180-47-22
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее, Хабаровская государственная академия экономики и права, 2004, специальность «международный менеджмент», квалификация «менеджер»
Курсы повышения квалификации
- КГОУ ВПО «ХК ИРО»КПК, «Современные подходы к деятельности педагогов дополнительного образования», 25.02-16.03.2011, 108 часов
- КГОУ ВПО «ХК ИРО» КПК «Теоретическо-методические основы преподавания физической культуры в условиях развивающейся системы образования»», 25.02-16.03.2011, 108 часов
- Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования» профессиональная переподготовка по программе «Педагогика» 07.04.2014-28.11.2015 504часа
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- 15 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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