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Язков Семен Владимирович

Язков Семен Владимирович

9.0 Рейтинг
1 Отзывов
Спорт, Таекван-до
Стаж 18 лет
Адреса
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Таеквон-до в ДЮЦ "Импульс":
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
  • +7 (4212) 333-848
  • +7 (914) 180-47-22
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее, Хабаровская государственная академия экономики и права, 2004, специальность «международный менеджмент», квалификация «менеджер»

Курсы повышения квалификации

  • КГОУ ВПО «ХК ИРО»КПК, «Современные подходы к деятельности педагогов дополнительного образования», 25.02-16.03.2011, 108 часов
  • КГОУ ВПО «ХК ИРО» КПК «Теоретическо-методические основы преподавания физической культуры в условиях развивающейся системы образования»», 25.02-16.03.2011, 108 часов
  • Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования» профессиональная переподготовка по программе «Педагогика» 07.04.2014-28.11.2015 504часа

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • 15 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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