Юртаев Сергей Александрович

Адреса
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Бильярд в Федерации бильярдного спорта:
Хабаровск, Кировский, б-р Амурский, 43
- +7 (4212) 570-030
- +7 (4212) 570-070
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее. ДВГАФК .Специалист по бильярдному спорту
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Победитель кубка губернатора Хабаровского края 2014 г.
- Абсолютный чемпион Дальнего Востока 2014 г.
- Победитель турнира памяти вишнякова 2014 г.
- Абсолютный чемпион ЕАО 2009 г.
- Победитель кубка "Острова" Сахалинская область 2015 г.
- Победитель кубка "ДИНОС" Приморский край 2015 г.
- Победитель турнира "Победа" в честь 9 мая Приморский край 2015 г.
- Серебрянный бризер комендного кубка "Вираж" 2015 г.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 26 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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