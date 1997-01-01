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Юртаев Сергей Александрович

Юртаев Сергей Александрович

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Бильярд
Стаж не указан
Адреса
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Бильярд в Федерации бильярдного спорта:
Хабаровск, Кировский, б-р Амурский, 43
  • +7 (4212) 570-030
  • +7 (4212) 570-070
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее. ДВГАФК .Специалист по бильярдному спорту

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Победитель кубка губернатора Хабаровского края 2014 г.
  • Абсолютный чемпион Дальнего Востока 2014 г.
  • Победитель турнира памяти вишнякова 2014 г.
  • Абсолютный чемпион ЕАО 2009 г.
  • Победитель кубка "Острова" Сахалинская область 2015 г.
  • Победитель кубка "ДИНОС" Приморский край 2015 г.
  • Победитель турнира "Победа" в честь 9 мая Приморский край 2015 г.
  • Серебрянный бризер комендного кубка "Вираж" 2015 г.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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