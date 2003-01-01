Загузова Наталья Валерьевна
Репетитор по английскому языку с 2012 года. Школьники и взрослые любого уровня индивидуально и в небольших группах на базе учебных пособий “Inside out”от Elementary до Advanced. Опыт подготовки к ОГЭ, ЕГЕ, IELTS. C сентября 2017 года преподаватель английского языка в студии «Say yes!». Учебные программы Incredible English, Solutions, New English File, English for life. Индивидуально и в группах. Уровень владения английским языком: Advanced.
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Информация о преподавателе
Звание
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Образование
- Хабаровский государственный педагогический университет, факультет иностранных языков (английский, французский язык), диплом с отличием, 1997 г. окончания.
- Дополнительное образование: в Хабаровском японском центре, 1997 - 1999 гг.
- Дополнительное образование: Итальянский язык «Манхетен», 2010 - 2011 гг.
Курсы повышения квалификации
- Семинар – «Эффективное управление инвестиционными проектами» Хабаровский государственный технический университет, 1997-1998 гг.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- 1997-1998 гг. Переводчик отдела внешнеэкономической деятельности ФГУП ФСУ «Дальспецстрой»
- 1998 – 2002 гг. ООО «Радуга» переводчик английского, японского языка, преподаватель японского языка
- 01.2003 – 07.2004 гг. – ООО «Амуррыбпром», секретарь, инспектор по кадрам.
- 07.2004 - 07.2005 гг. - оператор информационно-справочного центра ЗАО «Мобиком –Хабаровск»
- 07.2005 – 12.05.2014 гг. - специалист по обработке абонентской документации коммерческого департамента ОАО «Мегафон»
- С 2012 г. частный преподаватель английского языка.
- С 09.2017 г. – по настоящее время преподаватель английского языка в студии английского языка «Say Yes» г. Хабаровск
Титулованные ученики
- Нет информации
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Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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