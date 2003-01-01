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Загузова Наталья Валерьевна

Загузова Наталья Валерьевна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Английский язык
Стаж не указан
Адреса
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Студия английского языка "Say Yes":
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 27
  • +7 (914) 200-06-96
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский государственный педагогический университет, факультет иностранных языков (английский, французский язык), диплом с отличием, 1997 г. окончания.
  • Дополнительное образование: в Хабаровском японском центре, 1997 - 1999 гг.
  • Дополнительное образование: Итальянский язык «Манхетен», 2010 - 2011 гг.

Курсы повышения квалификации

  • Семинар – «Эффективное управление инвестиционными проектами» Хабаровский государственный технический университет, 1997-1998 гг.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • 1997-1998 гг. Переводчик отдела внешнеэкономической деятельности ФГУП ФСУ «Дальспецстрой»
  • 1998 – 2002 гг. ООО «Радуга» переводчик английского, японского языка, преподаватель японского языка
  • 01.2003 – 07.2004 гг. – ООО «Амуррыбпром», секретарь, инспектор по кадрам.
  • 07.2004 - 07.2005 гг. - оператор информационно-справочного центра ЗАО «Мобиком –Хабаровск»
  • 07.2005 – 12.05.2014 гг. - специалист по обработке абонентской документации коммерческого департамента ОАО «Мегафон»
  • С 2012 г. частный преподаватель английского языка.
  • С 09.2017 г. – по настоящее время преподаватель английского языка в студии английского языка «Say Yes» г. Хабаровск

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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