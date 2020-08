Загузова Наталья Валерьевна

Репетитор по английскому языку с 2012 года. Школьники и взрослые любого уровня индивидуально и в небольших группах на базе учебных пособий “Inside out”от Elementary до Advanced. Опыт подготовки к ОГЭ, ЕГЕ, IELTS. C сентября 2017 года преподаватель английского языка в студии «Say yes!». Учебные программы Incredible English, Solutions, New English File, English for life. Индивидуально и в группах. Уровень владения английским языком: Advanced.