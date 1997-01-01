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Запорожец Ольга Владимировна

Запорожец Ольга Владимировна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка
Стаж 32 года
Адреса
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Секция "Музыкотерапия" в ДШИ №6:
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Пилотов, 1
  • +7 (4212) 372-016
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Среднее, Сахалинское музыкальное училище, 1986 г.

Курсы повышения квалификации

  • "Инновационные подходы в преподавании теоретических дисциплин в "Детской школе искусств", ХККИ, 2015 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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