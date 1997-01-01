Зарипова Ксения Игоревна

Адреса
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Цирковая студия в СК «Заряд»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
- +7 (4212) 654-333
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Образование высшее ДВГАФК (СКИФ) СФКиС профиль Спортивная Гимнастика.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 15 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 3 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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