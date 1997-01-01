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Зарипова Ксения Игоревна

Зарипова Ксения Игоревна

6.7 Рейтинг
0 Отзывов
Цирковое искусство
Стаж 3 года
Адреса
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Цирковая студия в СК «Заряд»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
  • +7 (4212) 654-333
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Образование высшее ДВГАФК (СКИФ) СФКиС профиль Спортивная Гимнастика.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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