Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Зарубина Анастасия Анатольевна

Зарубина Анастасия Анатольевна

7.5 Рейтинг
19 Отзывов
Фортепиано, Музыка
Стаж 27 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Обучение игре на фортепиано в ДМШ №4:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
  • +7 (4212) 483-542
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ХКУИ (среднее профес.) фортепиано ДГАИ (высш.) фортепиано

Курсы повышения квалификации

  • 2014 ХГИИК, 72 ч.
  • 2016 г. ФГБОУ ВО ТОГУ 16 ч.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
19 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели