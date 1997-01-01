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Завражная Юлия Валерьевна

Завражная Юлия Валерьевна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Театр, Актерское мастерство
Стаж 14 лет
Адреса
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Театральная студия «Планета» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 328-264
  • +7 (4212) 325-807
  • +7 (914) 540-02-17
Подготовка к школе в Школе "Планета друзей":
Владивосток, район Толстого (Буссе), ул. Жуковского, 1а
  • +7 (914) 965-59-22
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ХГИИК, театральный факультет, специалист "Режиссёр любительского театра. Преподаватель", 2009 г.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • 2007-2008 гг., Центр эстетического воспитания детей.
  • 2014-2015 г., художественный руководитель, МБОУ "Радуга талантов".
  • 2010 по 2013 г., помощник режиссёра, зав. осветительным цехом, Хабаровский ТЮЗ.
  • С 2009 г. - по настоящее время, преподаватель, ХГИК.
  • С 2014 г.- по настоящее время, преподаватель, режиссёр, Краевой Дворец Культуры Профсоюзов.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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