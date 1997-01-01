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Зайкова Лидия Валентиновна

Зайкова Лидия Валентиновна

7.5 Рейтинг
26 Отзывов
Плавание
Стаж 7 лет
Адреса
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Грудничковое плавание в школе «Лидер»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Машинистов, 50
  • +7 (4212) 614-005
  • +7 (914) 771-47-96
Плавание в школе «Лидер»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Машинистов, 50
  • +7 (4212) 614-005
  • +7 (914) 771-47-96
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
26 отзывов

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