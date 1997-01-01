Зазулина Елена Александровна

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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровское краевое училище искусств, 1993г. Диплом РТ № 441234 Специальность: фортепиано Квалификация: Преподаватель, концертмейстер
Курсы повышения квалификации
- Удостоверение № 253 о повышении квалификации в ФГБОУ ВПО ХГИИиК, 2013 г.
- Удостоверение № 062 о повышении квалификации КГБ ПОУ ХККИ "Подготовка учащихся к выступлению на международном конкурсе" 21-27 февраля 2016 г
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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