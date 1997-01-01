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Зазулина Елена Александровна

Зазулина Елена Александровна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Фортепиано, Музыка
Стаж 27 лет
Адреса
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Отделение фортепиано в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
  • +7 (4212) 261-609
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровское краевое училище искусств, 1993г. Диплом РТ № 441234 Специальность: фортепиано Квалификация: Преподаватель, концертмейстер

Курсы повышения квалификации

  • Удостоверение № 253 о повышении квалификации в ФГБОУ ВПО ХГИИиК, 2013 г.
  • Удостоверение № 062 о повышении квалификации КГБ ПОУ ХККИ "Подготовка учащихся к выступлению на международном конкурсе" 21-27 февраля 2016 г

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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