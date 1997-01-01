Зенкова Ирина Александровна

Адреса
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Творческая мастерская в школе "Радость":
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 227-041
- +7 (4212) 283-281
ИЗО-студия в школе "Радость":
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 227-041
- +7 (4212) 283-281
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Художественная школа, г. Хабаровск
- Биробиджанский государственный педагогический институт
- ДВГГУ "Изобразительное исскуство и технология"
Курсы повышения квалификации
- Школа дизайна, “Производственный центр”
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Стаж работы в «Школе Радость»: 5 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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