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Зенкова Ирина Александровна

Зенкова Ирина Александровна

7.9 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество, ИЗО
Стаж 8 лет
Адреса
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Творческая мастерская в школе "Радость":
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 227-041
  • +7 (4212) 283-281
ИЗО-студия в школе "Радость":
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 227-041
  • +7 (4212) 283-281
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Художественная школа, г. Хабаровск
  • Биробиджанский государственный педагогический институт
  • ДВГГУ "Изобразительное исскуство и технология"

Курсы повышения квалификации

  • Школа дизайна, “Производственный центр”

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Стаж работы в «Школе Радость»: 5 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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