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Зинкина Людмила Викторовна

Зинкина Людмила Викторовна

8.5 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество, Театр
Стаж 37 лет
Адреса
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«Мир сюрпризов и подарков» в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987
  • +7 (4212) 389-621
Секция "Мир кукол" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987 , вахта
  • +7 (4212) 399-622 , директор
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее.Хабаровский государственный институт культуры, 1983 г. Специальность - «Культурно - просветительная работа» , квалификация – «Культпросвет работник»

Курсы повышения квалификации

  • 2013г, ХК ИРО «Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования в условиях реализации сов ременной модели образования», 144ч
  • 2013г. УМЦ КНОТОК «Практические аспекты деятельности режиссера любительского театра» 72ч.
  • 2016 КГБОУ ДПО ХК ИРО « Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введения ФГОС общего образования 72 час а
  • 2016 г., КГБОУ ДПО ХК ИРО, «Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды», 36 часов

Участие в соревнованиях

  • «Почетная грамота МО РФ», 2016 год

Опыт работы

  • Общий: 35 лет
  • Педагогический: 32 года
  • В ДЮЦ "Восхождение" : 12 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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