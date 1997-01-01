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Знаменская Анастасия Юрьевна

Знаменская Анастасия Юрьевна

7.4 Рейтинг
0 Отзывов
Конный спорт
Стаж 7 лет
Адреса
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Оздоровительная верховая езда. Иппотерапия.:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Кустанайская, 49
  • +7 (914) 167-55-16
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее, ДВГАФК, бакалавр, 2012 г. окончания.

Курсы повышения квалификации

  • Иппотерапия и адаптивная верховая езда в системе адаптивной физической культуры, г. Санкт-Петербург, 2019 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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