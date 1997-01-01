Знаменская Анастасия Юрьевна
10 лет в конном спорте (конкур), 5 лет в конном клубе «Зевс», спортсмен, тренер, берейтор.
Адреса
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Оздоровительная верховая езда. Иппотерапия.:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Кустанайская, 49
- +7 (914) 167-55-16
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее, ДВГАФК, бакалавр, 2012 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
- Иппотерапия и адаптивная верховая езда в системе адаптивной физической культуры, г. Санкт-Петербург, 2019 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
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