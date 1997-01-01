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Золоторевич Александр Александрович

Золоторевич Александр Александрович

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Спорт, Общая физическая подготовка, Борьба самбо
Стаж 22 года
Адреса
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ОФП в ДЮСШ "Самбо 90":
Хабаровск, Краснофлотский, пер. Матросский, 3А
  • +7 (4212) 429-152
  • +7 (4212) 376-469
  • +7 (4212) 376-470
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер спорта РФ

Образование

  • Высшее образование

Курсы повышения квалификации

  • ФГОУ ВПО «Дальневосточная государственная академия физической культуры», 2011 год

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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