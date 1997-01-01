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Зубарева Екатерина Евгеньевна

Зубарева Екатерина Евгеньевна

6.0 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество
Стаж не указан
Адреса
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"Театральные игры от А до Я" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987
  • +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

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0 отзывов

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