Солдатова Валерия Сергеевна
Педагог-психолог. Увлечения- танцы, рисование.
Адреса
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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- 2 высших образования, диплом с отличием.
- Профессиональная переподготовка по курсу «Прикладной и клинический психоанализ».
Курсы повышения квалификации
- Диплом о профессиональной переподготовке по курсу «Прикладной и клинический психоанализ»
- Курс «Развитие психики в раннем детском возрасте», 2014 г.
- Курс "Развитие психики в подростковом возрасте", 2014 г.
- Курс "Особенности организации и ведения комплексных занятий у детей 1-3 лет".
- Курс "Гештальт и бодинамика", 2018 г.
- "Телесноориентированный психотерапевт", Школа телесной терапии К. Дуплищева, 2019 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Монтессори-сад "Ладушки", педагог-психолог.
- Сад "Радуга", психолог.
- Монтессори-клуб "Ладушки", монтессори-педагог.
- Центр "Развитие" психолог, лектор, психологический тренер.
- Школа "Логоритм", психолог, педагог.
- Дальневосточный театр моды А. Карпусь, психолог.
- Школа "Арлекин".
Титулованные ученики
- Нет информации
2 отзыва
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Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
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Стаж 23 годаОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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Стаж 24 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 17 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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