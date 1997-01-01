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Солдатова Валерия Сергеевна

Солдатова Валерия Сергеевна

8.9 Рейтинг
2 Отзывов
Раннее развитие
Стаж 7 лет
Адреса
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Развивающие занятия в МЦ «Арлекин»:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 2Б
  • +7 (4212) 766-066
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • 2 высших образования, диплом с отличием.
  • Профессиональная переподготовка по курсу «Прикладной и клинический психоанализ».

Курсы повышения квалификации

  • Диплом о профессиональной переподготовке по курсу «Прикладной и клинический психоанализ»
  • Курс «Развитие психики в раннем детском возрасте», 2014 г.
  • Курс "Развитие психики в подростковом возрасте", 2014 г.
  • Курс "Особенности организации и ведения комплексных занятий у детей 1-3 лет".
  • Курс "Гештальт и бодинамика", 2018 г.
  • "Телесноориентированный психотерапевт", Школа телесной терапии К. Дуплищева, 2019 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Монтессори-сад "Ладушки", педагог-психолог.
  • Сад "Радуга", психолог.
  • Монтессори-клуб "Ладушки", монтессори-педагог.
  • Центр "Развитие" психолог, лектор, психологический тренер.
  • Школа "Логоритм", психолог, педагог.
  • Дальневосточный театр моды А. Карпусь, психолог.
  • Школа "Арлекин".

Титулованные ученики

  • Нет информации
2 отзыва

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