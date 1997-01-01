Зыков Игорь Геннадьевич
Тренер высшей квалификационной категории по спортивной борьбе (Вольная борьба). Судья второй квалификационной категории. Тренер Хабаровской краевой спортивной школы олимпийского резерва.
Адреса
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Вольная борьба в СК «Заряд»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
- +7 (4212) 654-333
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ХГИФК.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 12 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 11 летОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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Стаж 29 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 38 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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