Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Зырянова Татьяна Александровна

Зырянова Татьяна Александровна

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Гитара
Стаж 27 лет
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Программа "Народные инструменты" в ДМХШ "Тополек":
Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 21
  • +7 (4212) 223-266
Инструментальное исполнительство в ДМХШ "Тополек":
Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 21
  • +7 (4212) 223-266
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Почетная грамота Управления культуры
  • Благодарность Мэра г. Хабаровска

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели