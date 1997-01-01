Зюзяков Павел
Интересы: программирование, велоспорт, робототехника. «Считаю, что XXI век – это век IT технологий. Кто не учится с юных лет, тот не успевает за прогрессом и современными профессиями.
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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Дальневосточный Государственный Университет Путей Сообщения ( информатика и вычислительная техника).
Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 17 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 7 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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