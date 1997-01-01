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Общая физическая подготовка
Поиск по запросу "Преподаватели Общая физическая подготовка"
Всего (15)
Несколько найденных разделов:
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Несколько найденных преподавателей:
Поиск не дал результатов.
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Кочегарова
Елена Владимировна
9.0
Рейтинг
0
отзывов
Спортивное ориентирование
,
Туризм
,
Общая физическая подготовка
Стаж 15 лет
Коростелев
Евгений Юрьевич
8.0
Рейтинг
1
отзыв
Спорт
,
Общая физическая подготовка
,
Борьба самбо
Стаж 23 года
Яценко
Роман Борисович
8.0
Рейтинг
0
отзывов
Спорт
,
Общая физическая подготовка
,
Борьба самбо
Стаж 30 лет
Донкан
Павел Михайлович
7.5
Рейтинг
0
отзывов
Спорт
,
Общая физическая подготовка
,
Борьба самбо
Стаж 36 лет
Куликов
Игорь Валентинович
7.5
Рейтинг
0
отзывов
Спорт
,
Общая физическая подготовка
,
Борьба самбо
Стаж 35 лет
Трекина
Евгения Валерьевна
7.5
Рейтинг
0
отзывов
Спорт
,
Общая физическая подготовка
,
Борьба самбо
Стаж 16 лет
Пойлов
Вячеслав Леонидович
7.5
Рейтинг
0
отзывов
Спорт
,
Общая физическая подготовка
,
Борьба самбо
Стаж 50 лет
Золоторевич
Александр Александрович
7.5
Рейтинг
0
отзывов
Спорт
,
Общая физическая подготовка
,
Борьба самбо
Стаж 22 года
Тимкин
Алексей Алексеевич
7.5
Рейтинг
2
отзыва
Спорт
,
Общая физическая подготовка
,
Борьба самбо
Стаж 34 года
Рязанов
Сергей Петрович
7.0
Рейтинг
0
отзывов
Спорт
,
Общая физическая подготовка
,
Борьба самбо
Стаж 22 года
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