Поиск по запросу "Секции Туризм" Всего (4)

Привить своему ребенку положительное отношение к здоровому образу жизни помогут секции по туризму в Хабаровске. Туризм воспитывает у детей чувство бережного отношения к природе, к культуре края, чувство патриотизма. А так же это средство физического воспитания. На теоретических занятиях по туризму ребята изучают первую помощь при несчастных случаях или болезнях, приобретают знания о растениях и животных. В случае необходимости провести поисково-спасательные работы. Посещая секции по туризму у детей воспитываются: трудолюбие, отзывчивость, самостоятельность, дружелюбие. На практических занятиях учатся ориентироваться на местности. Занятия проходят в форме походов, экскурсий, туристических прогулок, соревнований и турслетов. Дети посещают различные туристические базы.