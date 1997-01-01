Поиск по запросу "Секции Туризм" Всего (4)
Привить своему ребенку положительное отношение к здоровому образу жизни помогут секции по туризму в Хабаровске. Туризм воспитывает у детей чувство бережного отношения к природе, к культуре края, чувство патриотизма. А так же это средство физического воспитания. На теоретических занятиях по туризму ребята изучают первую помощь при несчастных случаях или болезнях, приобретают знания о растениях и животных. В случае необходимости провести поисково-спасательные работы. Посещая секции по туризму у детей воспитываются: трудолюбие, отзывчивость, самостоятельность, дружелюбие. На практических занятиях учатся ориентироваться на местности. Занятия проходят в форме походов, экскурсий, туристических прогулок, соревнований и турслетов. Дети посещают различные туристические базы.
Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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Цена: Бесплатно
Возраст: 13 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 8 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Герасимова, 32 Тел: +7 (962) 679-22-99
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Цена: От 300
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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Цена: Бесплатно
Возраст: 13 - 17 лет
Отзывов: 0