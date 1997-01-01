Поиск по запросу "Секции Велоспорт" Всего (1)

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Секции по велоспорту в Хабаровске являются одними из самых популярных среди детей. Он прекрасно подходит для любителей быстрой езды и для тех кто хочет стать выносливым и просто для любителей велосипедной активности. Велосипедный спорт включает такие виды как гонки на треке, горный велосипед, гонки по пересечённой местности, соревнования в фигурной езде. Это прекрасная форма двигательной активности. Посещая секции по велоспорту, Ваш ребенок укрепляет мышцы ног, легкие, сердце. Велосипедный спорт помогает сохранить прекрасную физическую форму и улучшить общую выносливость. На занятиях проходит обучение технике езды на велосипеде, а так же правильному педалированию.
Хабаровск, ул. Путевая, 2а Тел: +7 (4212) 362-746
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Цена: Бесплатно
Возраст: 9 - 17 лет
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