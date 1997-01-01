Поиск по запросу "Секции Велоспорт" Всего (1)

Секции по велоспорту в Хабаровске являются одними из самых популярных среди детей. Он прекрасно подходит для любителей быстрой езды и для тех кто хочет стать выносливым и просто для любителей велосипедной активности. Велосипедный спорт включает такие виды как гонки на треке, горный велосипед, гонки по пересечённой местности, соревнования в фигурной езде. Это прекрасная форма двигательной активности. Посещая секции по велоспорту, Ваш ребенок укрепляет мышцы ног, легкие, сердце. Велосипедный спорт помогает сохранить прекрасную физическую форму и улучшить общую выносливость. На занятиях проходит обучение технике езды на велосипеде, а так же правильному педалированию.