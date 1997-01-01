Поиск по запросу "Секции Верховая езда" Всего (1)

В настоящее время, верховая езда является очень популярной в Хабаровске. Занятия в секциях помогут Вашему ребенку избежать многих проблем со здоровьем. Регулярные занятия улучшают осанку, ведь невозможно сутулится сидя на лошади, расслабиться, и провести несколько часов с замечательным животным. Верховая езда – это не только физическая нагрузка, но и великолепная эмоциональная встряска, разрядка от стрессов. Во время занятий Ваш ребенок получает прилив сил и энергии, учится уверенности, выносливости, дружбе, работе в команде. Общение с лошадью положительно влияет на психику Вашего ребенка. Занятия в данных секциях укрепляют весь организм, укрепляются мышцы ног и ягодиц, а так же приобретается хорошая растяжка.