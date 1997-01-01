Поиск по запросу "Секции Йога" Всего (1)

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Занятия в секции йоги в Хабаровске помогают детям быть устойчивыми к стрессу, внимательными и сосредоточенными. Йога для детей это комплекс веселых поз, которые помогают детям развиваться не только физически, но и эмоционально. Играючи, Ваш малыш научится самоконтролю, правильному дыханию, расслаблению, улучшит координацию и выносливость. Занятия по йоге, помогут выплеснуть лишнюю энергию, что так необходимо детям.
Тел: +7 (4212) 793-777
Хабаровск, ул. Воровского, 17
Хабаровск, ул. Суворова, 25а
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Цена: До 26000
Возраст: 9 - 12 лет
Отзывов: 0