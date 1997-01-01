Поиск по запросу "Секции Йога" Всего (1)

Занятия в секции йоги в Хабаровске помогают детям быть устойчивыми к стрессу, внимательными и сосредоточенными. Йога для детей это комплекс веселых поз, которые помогают детям развиваться не только физически, но и эмоционально. Играючи, Ваш малыш научится самоконтролю, правильному дыханию, расслаблению, улучшит координацию и выносливость. Занятия по йоге, помогут выплеснуть лишнюю энергию, что так необходимо детям.