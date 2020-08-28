Уровень Амура на сегодня 28-08-2020

Dvhab.ru предлагает жителям Хабаровска оперативную информацию о погодных данных Хабаровска и гидрологии реки Амур. Текущий уровень Амура у Хабаровска по данным УГМС — 427 см.



Температура воды — 20,2˚С.

В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 см..

Сортировка по датам Начальная: Конечная:

Уровень Амура на сегодня

Уровень воды на ГЭС

ГЭС на реке Зея 322.1 м 315 м 299 м ФПУ: 322.1 м

НПУ: 315 м

УМО: 299 м

Уровень: 313.28 м 0.05

Свободная ёмкость: 4030 млн.м3 116

Приток: 2000 м3/c 700

Общий расход: 744 м3/c 18

Расход через водосбросы: 0 м3/c

ГЭС на реке Бурея 263.4 м 256 м 236 м ФПУ: 263.4 м

НПУ: 256 м

УМО: 236 м

Уровень: 254.13 м 0.08

Свободная ёмкость: 1339 млн.м3 57

Приток: 3130 м3/c 580

Общий расход: 4075 м3/c 703

Расход через водосбросы: 3129 м3/c 800



ФПУ — форсированный подпорный уровень, максимальная технически возможная отметка наполнения водохранилища, м НПУ — нормальный подпорный уровень, отметка полного наполнения водохранилища в обычных условиях, м УМО — уровень мертвого объема, отметка предельной сработки водохранилища, м Уровень — текущая отметка уровня воды в водохранилище на 15:00, м Свободная ёмкость — свободный объем водохранилища, разница между текущим уровнем и НПУ, км3 Приток — количество воды, поступившей в водохранилище за предыдущие сутки, м3/с (среднесуточное значение) Общий расход — общее количество воды, пропускаемой через гидроузел (турбины и водосбросы) за предыдущие сутки, м3/сек (среднесуточное значение) Расход через водосбросы — количество воды, сбрасываемой через водосбросы мимо турбин за предыдущие сутки, м3/с (среднесуточное значение)

+ Температура воздуха на сегодня

Температура на сегодня

+ Скорость ветра на сегодня

Скорость ветра на сегодня

+ Влажность воздуха на сегодня

Влажность воздуха на сегодня

+ Атмосферное давление на сегодня

Атмосферное давление на сегодня

Мониторинг показателей ведется со здания ФГБУ «Дальневосточное УГМС» по ул. Ленина.

Данные предоставлены ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Кроме того, в этом году редакция сайта dvhab.ru собирается так же как и в прошлом следить за уровнем воды в Амуре.