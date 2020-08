Уровень Амура на сегодня 28-08-2020

322.1 м 315 м 299 м

ФПУ: 322.1 м

НПУ: 315 м

УМО: 299 м

Уровень: 313.28 м 0.05

Свободная ёмкость: 4030 млн.м3 116

Приток: 2000 м3/c 700

Общий расход: 744 м3/c 18

Расход через водосбросы: 0 м3/c