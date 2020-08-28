Уровень Амура на сегодня 28-08-2020

Dvhab.ru предлагает жителям Хабаровска оперативную информацию о погодных данных Хабаровска и гидрологии реки Амур.

Текущий уровень Амура у Хабаровска по данным УГМС — 427 см.

Температура воды — 20,2˚С.
В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 см..

Сортировка по датам

Начальная:
Конечная:
Уровень Амура на сегодня

Уровень воды на ГЭС

ГЭС на реке Зея

322.1 м
315 м
299 м
ФПУ: 322.1 м
НПУ: 315 м
УМО: 299 м
Уровень: 313.28 м 0.05
Свободная ёмкость: 4030 млн.м3 116
Приток: 2000 м3/c 700
Общий расход: 744 м3/c 18
Расход через водосбросы: 0 м3/c

ГЭС на реке Бурея

263.4 м
256 м
236 м
ФПУ: 263.4 м
НПУ: 256 м
УМО: 236 м
Уровень: 254.13 м 0.08
Свободная ёмкость: 1339 млн.м3 57
Приток: 3130 м3/c 580
Общий расход: 4075 м3/c 703
Расход через водосбросы: 3129 м3/c 800

ФПУфорсированный подпорный уровень, максимальная технически возможная отметка наполнения водохранилища, м

НПУнормальный подпорный уровень, отметка полного наполнения водохранилища в обычных условиях, м

УМОуровень мертвого объема, отметка предельной сработки водохранилища, м

Уровеньтекущая отметка уровня воды в водохранилище на 15:00, м

Свободная ёмкостьсвободный объем водохранилища, разница между текущим уровнем и НПУ, км3

Притокколичество воды, поступившей в водохранилище за предыдущие сутки, м3/с (среднесуточное значение)

Общий расходобщее количество воды, пропускаемой через гидроузел (турбины и водосбросы) за предыдущие сутки, м3/сек (среднесуточное значение)

Расход через водосбросыколичество воды, сбрасываемой через водосбросы мимо турбин за предыдущие сутки, м3/с (среднесуточное значение)

+ Температура воздуха на сегодня
Температура на сегодня
+ Скорость ветра на сегодня
Скорость ветра на сегодня
+ Влажность воздуха на сегодня
Влажность воздуха на сегодня
+ Атмосферное давление на сегодня
Атмосферное давление на сегодня

Мониторинг показателей ведется со здания ФГБУ «Дальневосточное УГМС» по ул. Ленина.
Данные предоставлены ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Кроме того, в этом году редакция сайта dvhab.ru собирается так же как и в прошлом следить за уровнем воды в Амуре.

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