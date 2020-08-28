Уровень Амура на сегодня 28-08-2020
Dvhab.ru предлагает жителям Хабаровска оперативную информацию о погодных данных Хабаровска и гидрологии реки Амур.
Текущий уровень Амура у Хабаровска по данным УГМС — 427 см.
Температура воды — 20,2˚С.
В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 см..
Сортировка по датам
Уровень воды на ГЭС
ГЭС на реке Зея
НПУ: 315 м
УМО: 299 м
Уровень: 313.28 м 0.05
Свободная ёмкость: 4030 млн.м3 116
Приток: 2000 м3/c 700
Общий расход: 744 м3/c 18
Расход через водосбросы: 0 м3/c
ГЭС на реке Бурея
НПУ: 256 м
УМО: 236 м
Уровень: 254.13 м 0.08
Свободная ёмкость: 1339 млн.м3 57
Приток: 3130 м3/c 580
Общий расход: 4075 м3/c 703
Расход через водосбросы: 3129 м3/c 800
ФПУ — форсированный подпорный уровень, максимальная технически возможная отметка наполнения водохранилища, м
НПУ — нормальный подпорный уровень, отметка полного наполнения водохранилища в обычных условиях, м
УМО — уровень мертвого объема, отметка предельной сработки водохранилища, м
Уровень — текущая отметка уровня воды в водохранилище на 15:00, м
Свободная ёмкость — свободный объем водохранилища, разница между текущим уровнем и НПУ, км3
Приток — количество воды, поступившей в водохранилище за предыдущие сутки, м3/с (среднесуточное значение)
Общий расход — общее количество воды, пропускаемой через гидроузел (турбины и водосбросы) за предыдущие сутки, м3/сек (среднесуточное значение)
Расход через водосбросы — количество воды, сбрасываемой через водосбросы мимо турбин за предыдущие сутки, м3/с (среднесуточное значение)
Мониторинг показателей ведется со здания ФГБУ «Дальневосточное УГМС» по ул. Ленина.
Данные предоставлены ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
Кроме того, в этом году редакция сайта dvhab.ru собирается так же как и в прошлом следить за уровнем воды в Амуре.
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