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Аист
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- +7 (4212) 615 697, Администратор
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Центр неврологической диагностики.
В центре неврологической диагностике «Аист» проводятся обследование с использованием современных, высокотехнологичных методик диагностики: транскраниальная магнитная стимуляция, вызванные потенциалы (зрительные, слуховые, когнитивные, соматосенсорные, вегетативные), миография (стимуляционная, игольчатая), ЭЭГ, ЭЭГ-видеомониторинг ночного, дневного сна – с четкой фиксацией видео к конкретному фрагменту записи.
Контингент - взрослые(в том числе для прохождения ЭЭГ по водительской медкомиссии), дети – практически всех возрастных групп с жалобами на задержку речевого развития, сноговорение, снохождение, энурез, припадки. Плохая успеваемость, орфографические ошибки и проблемы с почерком. Задержка моторного развития.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.