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Аист
7.3
Рейтинг

Аист

В клинике 9 врачей
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Адреса
ул. Салтыкова-Щедрина, 83
1-й этаж
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
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Информация

Центр неврологической диагностики.

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Врачи работающие в клинике
Суслова Наталья Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Суслова Наталья Федоровна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Татульник Елена Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Татульник Елена Анатольевна

Логопед-дефектолог
Стаж не указан
Логопед-дефектолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Ступишина Дарья Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ступишина Дарья Дмитриевна

Невролог (невропатолог), Педиатр
Стаж не указан
Невролог (невропатолог), Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Петрова Светлана Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петрова Светлана Анатольевна

Психолог
Стаж 25 лет
Психолог
Стаж 25 лет
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Принимает детей
Овсюк Мария Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Овсюк Мария Васильевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет / Врач второй категории
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Овчинникова Ольга Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Овчинникова Ольга Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Снитко Валентина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Снитко Валентина Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 17 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 17 лет
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Принимает детей
Баланюк Дмитрий Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баланюк Дмитрий Анатольевич

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Принимает детей
Суслова Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Суслова Наталья Юрьевна

Гастроэнтеролог, Терапевт, Зав. отделением, Профпатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт, Зав. отделением, Профпатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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