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Арт Медик
В клинике 19 врачейЗаписаться на приём
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Информация
ООО "Медицинский центр Арт Медик".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 7 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 7 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 18 лет / Врач первой категории
Стаж 18 лет / Врач первой категории
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Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
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Стаж 25 лет / Врач первой категории
Стаж 25 лет / Врач первой категории
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Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Стаж 21 год
Стаж 21 год
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Принимает детей
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Стаж 2 года
Стаж 2 года
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Принимает детей
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Стаж 27 лет
Стаж 27 лет
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