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Арт Медик
6.5
Рейтинг

Арт Медик

В клинике 19 врачей
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Адреса
ул. Панфиловцев, 38
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Мусаев Рамазан Этибарович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мусаев Рамазан Этибарович

Хирург, Хирург-колопроктолог
Стаж 7 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Хирург, Хирург-колопроктолог
Стаж 7 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Селецкий Александр Анатольевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Селецкий Александр Анатольевич

УЗИ-специалист
Стаж 18 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж 18 лет / Врач первой категории
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Кабанцева Елена Карловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кабанцева Елена Карловна

УЗИ-специалист
Стаж 34 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Немурова Елена Николаевна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Немурова Елена Николаевна

Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Позднякова Дарья Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Позднякова Дарья Владимировна

Эндокринолог
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
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Калмыкова Марина Витальевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Калмыкова Марина Витальевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 25 лет / Врач первой категории
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Старикова Ольга Павловна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Старикова Ольга Павловна

Гастроэнтеролог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Солдатенкова Наталия Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Солдатенкова Наталия Алексеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Крячек Петр Владиславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крячек Петр Владиславович

Терапевт, Главный врач
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Терапевт, Главный врач
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Христенко Галина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Христенко Галина Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Гриднева Елена Геннадьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гриднева Елена Геннадьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Галиева Ирина Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Галиева Ирина Владимировна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 21 год
Лор (оториноларинголог)
Стаж 21 год
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Принимает детей
Добрынина Ольга Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Добрынина Ольга Юрьевна

Кардиолог, Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Боровских Максим Евгеньевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Боровских Максим Евгеньевич

Массажист
Стаж 2 года
Массажист
Стаж 2 года
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Принимает детей
Колотеева Светлана Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Колотеева Светлана Николаевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 8 лет
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 8 лет
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Шенгелия Зураб Кукуриевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шенгелия Зураб Кукуриевич

Ортопед, Хирург
Стаж 19 лет
Ортопед, Хирург
Стаж 19 лет
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Кудратов Акмалжон Мусоевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кудратов Акмалжон Мусоевич

Кардиолог
Стаж 10 лет
Кардиолог
Стаж 10 лет
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Попова Марина Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попова Марина Витальевна

Терапевт
Стаж 4 года
Терапевт
Стаж 4 года
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Гори Людмила Андреевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гори Людмила Андреевна

Онколог, Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет
Онколог, Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет
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