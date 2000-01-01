  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Астрокид
Астрокид
0.5
Рейтинг

Астрокид

В клинике 26 врачей
Записаться на приём
Адреса
б-р Уссурийский, 15
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Фрунзе, 11
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Услуги детских специалистов: педиатр, лор, невролог, кардиолог, ортопед, УЗИ, ЭКГ, психолог, пульмонолог, хирург, гастроэнтеролог, мануальная терапия, физиотерапия, массаж. Собственный прививочный кабинет. Забор анализов. Выезд врача и медсестры на дом.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Пичугина Сабина Вениаминовна
8.3
Рейтинг
Рейтинг
8.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Пичугина Сабина Вениаминовна

Педиатр, Пульмонолог
Стаж 55 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Педиатр, Пульмонолог
Стаж 55 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Принимает детей
Золотарева Галина Игоревна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Золотарева Галина Игоревна

Невролог (невропатолог)
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Молодцов Андрей Никифорович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Молодцов Андрей Никифорович

Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Сергеева Наталья Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сергеева Наталья Александровна

Массажист, Инструктор ЛФК
Стаж 24 года
Массажист, Инструктор ЛФК
Стаж 24 года
Записаться на приём
Принимает детей
Хорева Светлана Витальевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Хорева Светлана Витальевна

Аллерголог, Аллерголог-иммунолог
Стаж 21 год
Аллерголог, Аллерголог-иммунолог
Стаж 21 год
Записаться на приём
Принимает детей
Воронова Лилия Владиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воронова Лилия Владиславовна

Нефролог, Аллерголог-иммунолог
Стаж 12 лет
Нефролог, Аллерголог-иммунолог
Стаж 12 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Курченко Дмитрий Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Курченко Дмитрий Игоревич

Травматолог-ортопед
Стаж 6 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 6 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Ткаченко Оксана Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ткаченко Оксана Ивановна

Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Копылов Евгений Николаевич
7.9
Рейтинг
Рейтинг
7.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Копылов Евгений Николаевич

Педиатр, Пульмонолог, Главный врач
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Педиатр, Пульмонолог, Главный врач
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Принимает детей
Ракицкая Елена Викторовна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ракицкая Елена Викторовна

Педиатр, Эндокринолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Педиатр, Эндокринолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Записаться на приём
Принимает детей
Литвинцева Анна Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Литвинцева Анна Сергеевна

Педиатр
Стаж 25 лет
Педиатр
Стаж 25 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Зуева Светлана Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Зуева Светлана Анатольевна

Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж 20 лет
Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж 20 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Степанова Ольга Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанова Ольга Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж 12 лет
УЗИ-специалист
Стаж 12 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Копачевский Роман Павлович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Копачевский Роман Павлович

Хирург, Уролог-андролог
Стаж 5 лет
Хирург, Уролог-андролог
Стаж 5 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Шарова Юлия Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шарова Юлия Викторовна

Педиатр
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Отводникова Наталья Ивановна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Отводникова Наталья Ивановна

Инфекционист, Педиатр
Стаж 37 лет
Инфекционист, Педиатр
Стаж 37 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Ануреев Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ануреев Сергей Владимирович

Кардиолог, Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Воложанин Андрей Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воложанин Андрей Андреевич

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Принимает детей
Рязанцева Наталия Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рязанцева Наталия Алексеевна

Неонатолог, Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Неонатолог, Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Егорова Мария Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Егорова Мария Леонидовна

Хирург
Стаж 3 года
Хирург
Стаж 3 года
Записаться на приём
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Ильева Виолетта Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ильева Виолетта Григорьевна

Гастроэнтеролог, Педиатр, Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог
Стаж 6 лет
Гастроэнтеролог, Педиатр, Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог
Стаж 6 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Книжникова Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Книжникова Елена Владимировна

Педиатр
Стаж 2 года
Педиатр
Стаж 2 года
Записаться на приём
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Лазарева Мария Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лазарева Мария Александровна

Детский эндокринолог
Стаж 9 лет / Кандидат медицинских наук
Детский эндокринолог
Стаж 9 лет / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Принимает детей
Ковалева Юлия Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковалева Юлия Олеговна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Полубарцева Валентина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полубарцева Валентина Викторовна

Педиатр, Пульмонолог, Зав. педиатрическим отделением
Стаж 5 лет
Педиатр, Пульмонолог, Зав. педиатрическим отделением
Стаж 5 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Копачевская Кристина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Копачевская Кристина Андреевна

Инфекционист, Педиатр
Стаж 5 лет / Кандидат медицинских наук
Инфекционист, Педиатр
Стаж 5 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Городская поликлиника №11
    Городская поликлиника №11 В клинике 173 врача
    6.6
  • Перинатальный центр
    Перинатальный центр В клинике 158 врачей
    6.1
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 216 врачей
    2.7
  • Краевая клиническая психиатрическая больница
    Краевая клиническая психиатрическая больница В клинике 127 врачей
    4.9
Все клиники