"Астрокид" - первая специализированная детская поликлиника в городе Хабаровске, созданная для удобства маленьких пациентов и их родителей.

Детская поликлиника оснащена современным оборудованием, которое позволяет докторам проводить оперативную комплексную диагностику здоровья ребенка.

Коллектив врачей "Астрокид" - это профессионалы своего дела, доктора с многолетним клиническим стажем, имеющие опыт как амбулаторной, так и стационарной работы. Компания объединила системы наблюдения детей, утвержденные Минздравом РФ, сделав упор на доступность специалистов и оперативность обслуживания. Команда поможет ребенку сохранить здоровье, данное ему природой при рождении.

Для удобства поликлиника предлагает широкий спектр медицинских услуг как в поликлинике, так и на дому.

Особое внимание уделяется маленьким пациентам. Специалисты обеспечат патронажное наблюдение за ребенком на дому (начиная с рождения) – консультации врачей, ультразвуковое, лабораторное и функциональное обследование.

Помимо педиатров, прием ведут узкие специалисты, работает кабинет ультразвуковой диагностики, процедурный и прививочный кабинеты.

Проводится вакцинация, как по Национальному календарю прививок, так и по назначению врача импортными вакцинами. К услугам детей: педиатр, лор, невролог, ортопед, хирург, эндокринолог, кардиолог, пульмонолог, нефролог, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог, психиатр, ревматолог, диетолог, генетик, логопед, психолог, мануальная терапия, физиотерапия, массаж.

В короткие сроки возможно оформить справки в лагерь, бассейн и спортивную секцию, медицинскую карту для поступления в школу и детский сад формы 026/у-2000.

ООО "Афина".

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.