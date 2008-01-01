Современная развивающаяся компания, работающая в крупных городах Сибири и Дальнего Востока c 2008 года, более 10 лет на рынке.

Представлены современные слуховые аппараты европейских производителей Фонак (Швейцария), Бернафон (Швейцария), Ресаунд (Дания), Видэкс (Дания) и др. Слухопротезисты компании расскажут все о слуховых аппаратах.

А также:

Рассрочка без переплаты;

Выезд на дом;

Действует дисконтная система;

Ремонт и сервисное обслуживание слуховых аппаратов;

Изготовление индивидуальных вкладышей и гидраплагов;

В ассортименте батарейки и другие аксессуары к слуховым аппаратам.

ООО "Центр слуха".