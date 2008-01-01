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АудиоСлух
0.5
Рейтинг

АудиоСлух

В клинике 2 врача
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Адреса
ул. Ленина, 65
c 10:00 до 19:00. Сейчас закрыто
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Информация

Основное направление - слухопротезирование. Проверка слуха, цифровые слуховые аппараты, настройка аппаратов, батарейки и другие аксессуары к слуховым аппаратам.

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Врачи работающие в клинике
Палишина Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Палишина Татьяна Сергеевна

Сурдоакустик
Стаж 3 года
Сурдоакустик
Стаж 3 года
Записаться на приём
Принимает детей
Жулина Анна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жулина Анна Михайловна

Сурдоакустик
Стаж 3 года
Сурдоакустик
Стаж 3 года
Записаться на приём
Принимает детей

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