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АудиоСлух
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Информация
Основное направление - слухопротезирование. Проверка слуха, цифровые слуховые аппараты, настройка аппаратов, батарейки и другие аксессуары к слуховым аппаратам.
Современная развивающаяся компания, работающая в крупных городах Сибири и Дальнего Востока c 2008 года, более 10 лет на рынке.
Представлены современные слуховые аппараты европейских производителей Фонак (Швейцария), Бернафон (Швейцария), Ресаунд (Дания), Видэкс (Дания) и др. Слухопротезисты компании расскажут все о слуховых аппаратах.
А также:
- Рассрочка без переплаты;
- Выезд на дом;
- Действует дисконтная система;
- Ремонт и сервисное обслуживание слуховых аппаратов;
- Изготовление индивидуальных вкладышей и гидраплагов;
- В ассортименте батарейки и другие аксессуары к слуховым аппаратам.
ООО "Центр слуха".
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