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Брак и семья
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В клинике 8 врачей
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Информация
Услуги в области гинекологии, урологии .
Структурное подразделение объединения КГБУЗ "Родильный дом №4".
Консультация предоставляет медицинские услуги по следующим направлениям:
- Акушерство;
- Гинекология;
- Урология;
- УЗ диагностика.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Стаж 7 лет / Врач первой категории
Стаж 7 лет / Врач первой категории
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Стаж 23 года / Врач второй категории
Стаж 23 года / Врач второй категории
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Стаж 5 лет / Врач второй категории
Стаж 5 лет / Врач второй категории
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Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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