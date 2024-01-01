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Брак и семья
0.0
Рейтинг

Брак и семья

Государственная
В клинике 8 врачей
Адреса
ул. Серышева, 34
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Услуги в области гинекологии, урологии .

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Врачи работающие в клинике
Тульвинская Оксана Сергеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тульвинская Оксана Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Любимова Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Любимова Елена Николаевна

УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 7 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 7 лет / Врач первой категории
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Лаптев Дмитрий Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лаптев Дмитрий Олегович

Уролог, Уролог-андролог, Онкоуролог
Стаж 23 года / Врач второй категории
Уролог, Уролог-андролог, Онкоуролог
Стаж 23 года / Врач второй категории
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Абилгасанова Вафа Алиевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Абилгасанова Вафа Алиевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 5 лет / Врач второй категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 5 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Ваганов Константин Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ваганов Константин Владимирович

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Баранова Анна Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Баранова Анна Алексеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Кан Вероника Тимофеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кан Вероника Тимофеевна

Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Ваганова Елена Владимировна
5.9
Рейтинг
Рейтинг
5.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ваганова Елена Владимировна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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