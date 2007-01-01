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Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
0.0
Рейтинг

Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями

Государственная
В клинике 30 врачей
Адреса
пер. Пилотов, 2
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
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Врачи работающие в клинике
Сулима Виктория Валентиновна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сулима Виктория Валентиновна

Аллерголог-иммунолог, Зав. отделением, Клинический фармаколог
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Аллерголог-иммунолог, Зав. отделением, Клинический фармаколог
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Бородина Ирина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бородина Ирина Сергеевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 15 лет
Аллерголог-иммунолог
Стаж 15 лет
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Принимает детей
Хорольская Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хорольская Наталья Александровна

Дерматовенеролог
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Дерматовенеролог
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Каменская Виктория Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Каменская Виктория Юрьевна

Педиатр, Аллерголог-иммунолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Педиатр, Аллерголог-иммунолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Иволгина Анна Витальевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иволгина Анна Витальевна

Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан
Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан
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Дуботолкина Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дуботолкина Елена Владимировна

Гепатолог, Инфекционист, Терапевт
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Гепатолог, Инфекционист, Терапевт
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Сосновская Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сосновская Ольга Александровна

Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Кузнецова Анна Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузнецова Анна Валерьевна

Инфекционист, Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Инфекционист, Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Лойфман Екатерина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лойфман Екатерина Анатольевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Баранова Алина Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баранова Алина Витальевна

Инфекционист
Стаж не указан
Инфекционист
Стаж не указан
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Соломенко Татьяна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соломенко Татьяна Юрьевна

Инфекционист
Стаж не указан
Инфекционист
Стаж не указан
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Принимает детей
Сахно Светлана Ильинична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сахно Светлана Ильинична

Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Рогачикова Анна Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рогачикова Анна Евгеньевна

Гастроэнтеролог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Иськив Кристина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иськив Кристина Васильевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Ларина Нина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ларина Нина Николаевна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Савельева Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савельева Татьяна Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Мисак Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мисак Ольга Николаевна

Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Алипченко Ольга Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Алипченко Ольга Борисовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Близнюк Лидия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Близнюк Лидия Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Воронцова Галина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воронцова Галина Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Гергель Виктория Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гергель Виктория Александровна

Эпидемиолог
Стаж не указан
Эпидемиолог
Стаж не указан
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Горовенко Наталия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горовенко Наталия Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Коваленко Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коваленко Ирина Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Мазуренко Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мазуренко Ольга Александровна

Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Старухина Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Старухина Ирина Николаевна

Зав. отделением, Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. отделением, Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Сысолетина Ирина Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сысолетина Ирина Павловна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Татарченко Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Татарченко Ирина Анатольевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
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Ушакова Виктория Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ушакова Виктория Борисовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Григорьева Людмила Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Григорьева Людмила Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
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Костакова Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Костакова Татьяна Александровна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач второй категории
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач второй категории
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