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Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
Государственная
В клинике 30 врачей
Адреса
- +7 (4212) 470 335 , горячая линия
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Врачи работающие в клинике
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
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Принимает детей
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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