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Дальний восток
7.5
Рейтинг

Дальний восток

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Ухтомского, 12
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Учреждение осуществляет комплекс процедур по лечению и реабилитации людей, страдающих наркоманией, алкоголизмом и всеми видами химических и нехимических зависимостей: курительные смеси, соли, спайсы, игровая зависимость.

Врачи работающие в клинике
Бабенко Андрей Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бабенко Андрей Сергеевич

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
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Титов Денис Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Титов Денис Валерьевич

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Храмцов Сергей Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Храмцов Сергей Юрьевич

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Болдырев Максим Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Болдырев Максим Николаевич

Директор клиники
Стаж не указан
Директор клиники
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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