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Дальний восток
В клинике 4 врача
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Информация
Учреждение осуществляет комплекс процедур по лечению и реабилитации людей, страдающих наркоманией, алкоголизмом и всеми видами химических и нехимических зависимостей: курительные смеси, соли, спайсы, игровая зависимость.
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