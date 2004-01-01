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ДеЛюкс
В клинике 5 врачей
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Консультация - 200 руб
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Стоматология "ДеЛюкс" открыла свои двери в 2004 году.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
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Стаж 18 лет / Врач первой категории
Стаж 18 лет / Врач первой категории
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Стаж 28 лет / Врач первой категории
Стаж 28 лет / Врач первой категории
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Стаж не указан
Стаж не указан
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