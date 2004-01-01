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ДеЛюкс
6.7
Рейтинг

ДеЛюкс

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Краснореченская, 193
2-й этаж
c 10:00 до 19:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Яцков Олег Александрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яцков Олег Александрович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Волошенко Нина Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Волошенко Нина Григорьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Рослякова Ирина Пименовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рослякова Ирина Пименовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Стоматолог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Косметолог (дерматолог-косметолог), Стоматолог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Задорожная Инна Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Задорожная Инна Валерьевна

Стоматолог
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Стоматолог
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Багрий Андрей Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Багрий Андрей Юрьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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