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Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина
Государственная
В клинике 49 врачей
Адреса
ул. Фоломеева, 7
- +7 (4212) 375 297, приемная зам. гл. врача
- +7 (4212) 375 334, приемный покой
Поликлиническое отделение
ул. Тургенева, 45
- +7 (4212) 465 927, регистратура
- +7 (4212) 465 926, регистратура
- +7 (4212) 467 374, регистратура
- +7 (4212) 465 919, зав. консультативно-диагностическим отделением
Детская поликлиника
ул. Забайкальская, 22
1-й этаж
- +7 (4212) 561 961, зав. отделением
- +7 (4212) 560 411, регистратура
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Информация
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Врачи работающие в клинике
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стаж 41 год / Врач высшей категории
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
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Принимает детей
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