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  3. Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина
Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина
4.6
Рейтинг

Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина

Государственная
В клинике 49 врачей
Адреса
ул. Фоломеева, 7
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Поликлиническое отделение
ул. Тургенева, 45
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Детская поликлиника
ул. Забайкальская, 22
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Апеллесова Наталья Валентиновна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Апеллесова Наталья Валентиновна

Эндокринолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Копачевский Роман Павлович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Копачевский Роман Павлович

Хирург, Уролог-андролог
Стаж 5 лет
Хирург, Уролог-андролог
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Герасименко Татьяна Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Герасименко Татьяна Алексеевна

Гастроэнтеролог, Педиатр, Эндоскопист
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Педиатр, Эндоскопист
Стаж 41 год / Врач высшей категории
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Принимает детей
Григорьева Анна Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Григорьева Анна Федоровна

Кардиолог
Стаж 10 лет
Кардиолог
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Жирко Елена Вячеславовна
5.9
Рейтинг
Рейтинг
5.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Жирко Елена Вячеславовна

Кардиолог, Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Якуба Юлия Дзифиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Якуба Юлия Дзифиевна

Педиатр, Аллерголог-иммунолог
Стаж 14 лет
Педиатр, Аллерголог-иммунолог
Стаж 14 лет
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Принимает детей
Тютрина Марина Раильевна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тютрина Марина Раильевна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Рубцова Александра Константиновна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Рубцова Александра Константиновна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Гуленок Анна Альбертовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гуленок Анна Альбертовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Филатова Юлия Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Филатова Юлия Андреевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Немцева Ольга Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Немцева Ольга Александровна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Принимает детей
Лидишина Елена Евгеньевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Лидишина Елена Евгеньевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Скрипник Светлана Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Скрипник Светлана Сергеевна

Кардиолог, Ревматолог
Стаж не указан
Кардиолог, Ревматолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Глушко Ольга Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Глушко Ольга Александровна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан
Гастроэнтеролог
Стаж не указан
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Принимает детей
Неткач Татьяна Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Неткач Татьяна Ивановна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Ключевская Светлана Григорьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ключевская Светлана Григорьевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Трешкин Андрей Васильевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Трешкин Андрей Васильевич

Травматолог-ортопед
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Принимает детей
Левченко Ирина Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Левченко Ирина Витальевна

Педиатр, Зав. педиатрическим отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. педиатрическим отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Матафонова Татьяна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Матафонова Татьяна Викторовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Вайцеховская Анастасия Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вайцеховская Анастасия Константиновна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Нагорная Светлана Раульевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нагорная Светлана Раульевна

Кардиолог, Педиатр, Ревматолог, Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Кардиолог, Педиатр, Ревматолог, Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Левина Елена Ильинична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Левина Елена Ильинична

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Костенич Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Костенич Татьяна Сергеевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Андриенко Яна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андриенко Яна Сергеевна

Аллерголог, Педиатр, Пульмонолог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Аллерголог, Педиатр, Пульмонолог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Грушецкая Ольга Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грушецкая Ольга Михайловна

Педиатр, Терапевт
Стаж не указан
Педиатр, Терапевт
Стаж не указан
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Принимает детей
Абрамова Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абрамова Ольга Александровна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Хасанова Елена Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хасанова Елена Борисовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Воробьева Людмила Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воробьева Людмила Павловна

Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Воронцова Марина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воронцова Марина Анатольевна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Корякина Татьяна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Корякина Татьяна Ивановна

Педиатр
Стаж 32 года
Педиатр
Стаж 32 года
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Принимает детей
Гицевич Ирина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гицевич Ирина Владимировна

Педиатр, Заведующий поликлиникой
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Заведующий поликлиникой
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Горбачева Ольга Афанасьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горбачева Ольга Афанасьевна

Заместитель главного врача
Стаж не указан
Заместитель главного врача
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Ли Инна Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ли Инна Дмитриевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Дерягина Надежда Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дерягина Надежда Николаевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Киселева Нина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Киселева Нина Ивановна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Лосева Ольга Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лосева Ольга Ивановна

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Мельницкая Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельницкая Елена Александровна

Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Митрофанова Мария Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Митрофанова Мария Ивановна

Врач ЛФК
Стаж не указан
Врач ЛФК
Стаж не указан
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Принимает детей
Супрунова Галина Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Супрунова Галина Григорьевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Токарева Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Токарева Ольга Владимировна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Афанасьева Наталья Вениаминовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Афанасьева Наталья Вениаминовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Хайченко Татьяна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хайченко Татьяна Михайловна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Принимает детей
Чиркова Наталья Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чиркова Наталья Борисовна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Бородина Надежда Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бородина Надежда Васильевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Чаплыгина Виктория Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чаплыгина Виктория Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Шевко Алина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевко Алина Андреевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Филатова (Андреева) Наталья Аркадьевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Филатова (Андреева) Наталья Аркадьевна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Луданик Татьяна Михайловна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Луданик Татьяна Михайловна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Заева Елена Валерьевна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Заева Елена Валерьевна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей

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