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Детская городская поликлиника 17
Государственная
В клинике 52 врача
Адреса
ул. Краснореченская, 177Б
- +7 (4212) 918 004, стол справок
- +7 (4212) 918 003, вызов врача на дом
Отделение восстановительного лечения
ул. Краснореченская, 201А
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Информация
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
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Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
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Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Стаж 24 года / Врач высшей категории
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