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Детская городская поликлиника 17
0.0
Рейтинг

Детская городская поликлиника 17

Государственная
В клинике 52 врача
Адреса
ул. Краснореченская, 177Б
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Отделение восстановительного лечения
ул. Краснореченская, 201А
c 8:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Блохина Людмила Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Блохина Людмила Михайловна

Лор (оториноларинголог), Педиатр
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог), Педиатр
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Ершова Марина Игоревна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ершова Марина Игоревна

Педиатр
Стаж 17 лет
Педиатр
Стаж 17 лет
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Принимает детей
Красникова Евгения Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Красникова Евгения Петровна

Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж 12 лет
Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж 12 лет
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Принимает детей
Шевелева Оксана Викторовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Шевелева Оксана Викторовна

Педиатр
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Быстрицкий Андрей Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Быстрицкий Андрей Игоревич

Ортопед
Стаж не указан
Ортопед
Стаж не указан
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Принимает детей
Блохин Георгий Русланович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Блохин Георгий Русланович

Педиатр, Уролог, Хирург
Стаж 3 года
Педиатр, Уролог, Хирург
Стаж 3 года
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Принимает детей
Шабанова Ирина Васильевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Шабанова Ирина Васильевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Ефимова Елена Викторовна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ефимова Елена Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Плотникова Ирина Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Плотникова Ирина Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Корчагина Людмила Владимировна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Корчагина Людмила Владимировна

Окулист (офтальмолог), Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Пащенко Александра Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пащенко Александра Константиновна

Педиатр, УЗИ-специалист
Стаж 5 лет
Педиатр, УЗИ-специалист
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Гладких Любовь Алексеевна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Гладких Любовь Алексеевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Глухова Антонина Анатольевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Глухова Антонина Анатольевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Подкорытова Светлана Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Подкорытова Светлана Владимировна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Балышева Людмила Ивановна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Балышева Людмила Ивановна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Сеченов Александр Михайлович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сеченов Александр Михайлович

Лор (оториноларинголог), Терапевт
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог), Терапевт
Стаж не указан
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Принимает детей
Неретина Ирина Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Неретина Ирина Александровна

Педиатр, Зав. педиатрическим отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. педиатрическим отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Николаева Наталья Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Николаева Наталья Алексеевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Рыбалко Иннесса Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Рыбалко Иннесса Евгеньевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Трофимова Надежда Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Трофимова Надежда Ивановна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Хлынцева Татьяна Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Хлынцева Татьяна Владимировна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Якунина Елена Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Якунина Елена Николаевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Бянкина Оксана Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бянкина Оксана Михайловна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Верхотурова Наталья Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Верхотурова Наталья Андреевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Матвеева Елена Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Матвеева Елена Анатольевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Косенкова Галина Александровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Косенкова Галина Александровна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Гретченко Людмила Михайловна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гретченко Людмила Михайловна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Ершова Наталья Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ершова Наталья Михайловна

Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Солопенко Елена Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Солопенко Елена Леонидовна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Смирнова Анна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смирнова Анна Анатольевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Сапрыкина Татьяна Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сапрыкина Татьяна Алексеевна

Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Принимает детей
Заец Екатерина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Заец Екатерина Сергеевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Кузнецова Екатерина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузнецова Екатерина Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Панчишина Татьяна Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Панчишина Татьяна Алексеевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Запольская Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Запольская Татьяна Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Мостовая Елена Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мостовая Елена Петровна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Ивлева Инна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ивлева Инна Николаевна

Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Принимает детей
Пепеляева Людмила Римантовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пепеляева Людмила Римантовна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Антипина Людмила Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Антипина Людмила Михайловна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Незатаенко Лариса Аркадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Незатаенко Лариса Аркадьевна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Гробов Евгений Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гробов Евгений Сергеевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Ворощук Александра Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ворощук Александра Александровна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Семерюк Екатерина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семерюк Екатерина Александровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Гурова Алена Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гурова Алена Алексеевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Колосова Мария Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Колосова Мария Андреевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Ушаков Михаил Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ушаков Михаил Владимирович

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Халилова Татьяна Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Халилова Татьяна Андреевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Алиева Виктория Магамедовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Алиева Виктория Магамедовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Дорофеева Илаха Вугар Кызы
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дорофеева Илаха Вугар Кызы

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Агрицкая Ирина Вадимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Агрицкая Ирина Вадимовна

Невролог (невропатолог), Педиатр
Стаж не указан
Невролог (невропатолог), Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Вьюник Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вьюник Наталья Владимировна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Парфенова Наталья Анатольевна
5.5
Рейтинг
Рейтинг
5.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Парфенова Наталья Анатольевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей

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