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Дорогая Мадлен
2.5
Рейтинг

Дорогая Мадлен

В клинике 13 врачей
Адреса
ул. Тургенева, 49
БЦ "Орлово поле"
c 9:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Информация

Полный спектр косметических и парикмахерских услуг. Ведётся приём терапевта, невролога, гинеколога-эндокринолога, врача ультразвуковой диагностики, мануального терапевта. Проведение эластографии.

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Врачи работающие в клинике
Лапченко Людмила Леонидовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Лапченко Людмила Леонидовна

Акушер-гинеколог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Баланда Марина Вадимовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Баланда Марина Вадимовна

Маммолог, Онколог, Акушер-гинеколог, Онколог-маммолог, Гинеколог-онколог
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Маммолог, Онколог, Акушер-гинеколог, Онколог-маммолог, Гинеколог-онколог
Стаж 16 лет / Врач второй категории
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Германович Лидия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Германович Лидия Владимировна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Ганза Виктор Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ганза Виктор Николаевич

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Фтизиатр
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Фтизиатр
Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Козулин Евгений Александрович
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козулин Евгений Александрович

Дерматолог, Трихолог
Стаж 50 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Дерматолог, Трихолог
Стаж 50 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Козулин Евгений Евгеньевич
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козулин Евгений Евгеньевич

Дерматовенеролог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Дерматовенеролог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Брежнев Валерий Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Брежнев Валерий Сергеевич

Хирург
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Никитина Анна Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Никитина Анна Андреевна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 4 года
Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
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Баранский Александр Валентинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баранский Александр Валентинович

Хирург, Зав. хирургическим отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Хирург, Зав. хирургическим отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Кириченко Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кириченко Елена Ивановна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 22 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Морозова Нина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Морозова Нина Викторовна

Педиатр
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Педиатр
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Кажаева Карина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кажаева Карина Владимировна

Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 2 года
Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 2 года
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Легоньких Светлана Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Легоньких Светлана Ивановна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Физиотерапевт
Стаж 24 года
Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Физиотерапевт
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
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