Дорогая Мадлен

Эластография — это технология в ультразвуковой диагностике, позволяющая неинвазивно оценить плотность и эластичность тканей и объемных образований в них, что способствует раннему выявлению онкологических заболеваний.

Врач ультразвуковой диагностики Ожегов Евгений Владимирович, проводит методом эластографии Elastoscan комплексное УЗИ печени, портальной системы и органов брюшной полости, предстательной железы, семенных пузырьков, щитовидной железы, молочных желез и регионарных лимфоузлов с анализом кровотока, УЗИ органов малого таза (матки и придатков трансвагинально при отсуствии противопоказаний) с доплерометрией (оценкой кровотока) и расчетом индекса артериальной перфузии.

ООО "Эстетик Спа Клуб".

Филиал находится в БЦ "Орлово поле".