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Дорогая Мадлен
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Полный спектр косметических и парикмахерских услуг. Ведётся приём терапевта, невролога, гинеколога-эндокринолога, врача ультразвуковой диагностики, мануального терапевта. Проведение эластографии.
Эластография — это технология в ультразвуковой диагностике, позволяющая неинвазивно оценить плотность и эластичность тканей и объемных образований в них, что способствует раннему выявлению онкологических заболеваний.
Врач ультразвуковой диагностики Ожегов Евгений Владимирович, проводит методом эластографии Elastoscan комплексное УЗИ печени, портальной системы и органов брюшной полости, предстательной железы, семенных пузырьков, щитовидной железы, молочных желез и регионарных лимфоузлов с анализом кровотока, УЗИ органов малого таза (матки и придатков трансвагинально при отсуствии противопоказаний) с доплерометрией (оценкой кровотока) и расчетом индекса артериальной перфузии.
ООО "Эстетик Спа Клуб".
Филиал находится в БЦ "Орлово поле".