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Еклиник
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Рейтинг

Еклиник

Государственная
В клинике 11 врачей
Адреса
Хабаровск, б-р Амурский, 7
c 7:00 до 23:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Хабаровск, ул. Волочаевская, 123
c 7:00 до 23:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Информация

Нет информации

Врачи работающие в клинике
Воронова Елена Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воронова Елена Сергеевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 28 лет
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 28 лет
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Корогод Ванда Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Корогод Ванда Владимировна

Эндокринолог
Стаж 9 лет
Эндокринолог
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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Довженко Наталья Андреевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Довженко Наталья Андреевна

Ревматолог, Терапевт
Стаж 7 лет
Ревматолог, Терапевт
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Сосновская Татьяна Владимировна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Сосновская Татьяна Владимировна

Пульмонолог, Терапевт, Аллерголог-иммунолог
Стаж 30 лет
Пульмонолог, Терапевт, Аллерголог-иммунолог
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
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Половова Елена Борисовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Половова Елена Борисовна

Кардиолог, Терапевт, Аллерголог-иммунолог
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Кардиолог, Терапевт, Аллерголог-иммунолог
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Хорольская Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хорольская Наталья Александровна

Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Ястремская Анастасия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ястремская Анастасия Владимировна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 9 лет
Кардиолог, Терапевт
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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Шилко Виктория Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шилко Виктория Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Сивак Мария Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сивак Мария Алексеевна

Кардиолог, Терапевт, Зав. центром
Стаж 9 лет
Кардиолог, Терапевт, Зав. центром
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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Лазарева Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лазарева Ирина Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 9 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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Амрихудоева Гулистон Додихудоевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Амрихудоева Гулистон Додихудоевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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