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Еклиник
Государственная
В клинике 11 врачей
Адреса
Хабаровск, б-р Амурский, 7
Хабаровск, ул. Волочаевская, 123
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Нет информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 28 лет
Стаж 28 лет
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Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 30 лет
Стаж 30 лет
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Стаж 28 лет / Врач первой категории
Стаж 28 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Стаж 16 лет / Врач первой категории
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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