  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Эстетика
Эстетика
3.6
Рейтинг

Эстетика

В клинике 10 врачей
Записаться на приём
Адреса
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
оф. 1
c 9:00 до 20:30. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Сулима (Кузьмина) Маргарита Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сулима (Кузьмина) Маргарита Владимировна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей
Гузева Людмила Николаевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Гузева Людмила Николаевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Бельды Николай Олегович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бельды Николай Олегович

Стоматолог-ортопед
Стаж 17 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 17 лет
Записаться на приём
Пипия (Черёмухина) Юлия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пипия (Черёмухина) Юлия Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей
Пономарева Яна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пономарева Яна Сергеевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 4 года
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 4 года
Записаться на приём
Принимает детей
Нарута Владимир Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нарута Владимир Николаевич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Курдас Софья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Курдас Софья Сергеевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 11 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 11 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Лебедь Валерия Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лебедь Валерия Михайловна

Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
Записаться на приём
Завьялова Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Завьялова Елена Александровна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей
Рожкова Ирина Сергеевна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Рожкова Ирина Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Перинатальный центр
    Перинатальный центр В клинике 158 врачей
    6.1
  • Городская клиническая больница №11
    Городская клиническая больница №11 В клинике 244 врача
    2.3
  • Городская клиническая больница №10
    Городская клиническая больница №10 В клинике 159 врачей
    0.0
  • Родильный дом №1
    Родильный дом №1 В клинике 140 врачей
    0.0
Все клиники