Консультация терапевта - 300 руб.

В клинике предлагается широкий спектр стоматологических услуг, оказываемых с применением новых технологий, материалов, методов обследования и обезболивания. Зубосохраняющие операции являются приоритетными, поэтому такие радикальные меры, как, например, удаление зуба, применяются только в исключительных случаях.

Есть возможность онлайн-записи.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.