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Эстетика
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Информация
Консультация терапевта - 300 руб.
В клинике предлагается широкий спектр стоматологических услуг, оказываемых с применением новых технологий, материалов, методов обследования и обезболивания. Зубосохраняющие операции являются приоритетными, поэтому такие радикальные меры, как, например, удаление зуба, применяются только в исключительных случаях.
Есть возможность онлайн-записи.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
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Принимает детей
Стаж 10 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 10 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Принимает детей
Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Принимает детей
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Стаж 6 лет / Врач первой категории
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Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Принимает детей
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Стаж 11 лет / Врач второй категории
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