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Evidoc
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Evidoc

Государственная
В клинике 10 врачей
Адреса
Хабаровск, ул. Казачья Гора, 13
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Шадрина Оксана Анатольевна

Шадрина Оксана Анатольевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Дударева Инна Сергеевна

Дударева Инна Сергеевна

Гастроэнтеролог
Стаж 15 лет
Гастроэнтеролог
Стаж 15 лет
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Наринская Анна Валерьевна

Наринская Анна Валерьевна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 5 лет
Кардиолог, Терапевт
Стаж 5 лет
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Фоменко Юлия Павловна

Фоменко Юлия Павловна

Эндокринолог
Стаж 7 лет
Эндокринолог
Стаж 7 лет
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Шаревич Сергей Юрьевич

Шаревич Сергей Юрьевич

Невролог (невропатолог)
Стаж 9 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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Капаева Мария Васильевна

Капаева Мария Васильевна

Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Нутрициолог
Стаж 4 года
Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Нутрициолог
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
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Кудрявцева Мирослава Анатольевна

Кудрявцева Мирослава Анатольевна

Эндокринолог
Стаж 5 лет
Эндокринолог
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Садовникова Елена Сергеевна

Садовникова Елена Сергеевна

Гинеколог-эндокринолог
Стаж 5 лет
Гинеколог-эндокринолог
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Ольферук Елизавета Алексеевна

Ольферук Елизавета Алексеевна

Акушер-гинеколог
Стаж 5 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Агрицкая Ирина Вадимовна

Агрицкая Ирина Вадимовна

Невролог (невропатолог), Педиатр
Стаж 17 лет
Невролог (невропатолог), Педиатр
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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