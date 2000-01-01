Клиника "Эвидок" применяет научный подход в диагностике и лечении. Для каждого пациента индивидуально составляется план процедур. Ведут прием опытные врачи с профильным образованием, являющиеся сторонниками доказательной медицины.

Специалисты регулярно повышают квалификацию, изучают передовые методики. Кабинеты клиники оснащены современным оборудованием. Используются международные стандарты лечения.

В клинике проводятся консультации гинеколога, гинеколога-эндокринолога, дерматолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, онколога, невролога.

В услуги входят лабораторные анализы, ультразвуковая диагностика, малые гинекологические операции (удаление

кондилом, полипов, спирали и др.), лечение эрозии шейки матки радиоволновым методом, подбор контрацепции, в том числе введение и

удаление подкожных контрацептивов, ведение беременности, диагностика и лечение заболеваний шейки матки, молочных желез, щитовидной железы и др.