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Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
Государственная
В клинике 117 врачей
Адреса
ул. Краснодарская, 2В
- +7 (4212) 780 602, регистратура взрослой поликлиники
- +7 (4212) 780 603, регистратура детской поликлиники
- +7 (4212) 780 601, справочная служба, вопросы госпитализации
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Врачи работающие в клинике
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Стаж 11 лет / Врач первой категории
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Стаж 19 лет / Врач первой категории
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 29 лет / Врач первой категории
Стаж 29 лет / Врач первой категории
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Стаж не указан
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
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Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Стаж 7 лет / Врач второй категории
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Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 42 года / Врач высшей категории
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
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