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Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
0.0
Рейтинг

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии

Государственная
В клинике 117 врачей
Адреса
ул. Краснодарская, 2В
c 8:00 до 16:20. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 8:00 до 18:30. Сейчас закрыто
Справочная служба
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 16:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Справочная служба по вопросам госпитализации
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
  • +7 (4212) 780 602, регистратура взрослой поликлиники
  • +7 (4212) 780 603, регистратура детской поликлиники
  • +7 (4212) 780 601, справочная служба, вопросы госпитализации
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Врачи работающие в клинике
Ярославская Варвара Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ярославская Варвара Михайловна

Кардиолог
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Кардиолог
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Емешкин Максим Игоревич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Емешкин Максим Игоревич

Флеболог, Ангиохирург, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Флеболог, Ангиохирург, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Ляпунова Юлия Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ляпунова Юлия Федоровна

Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Мухамедова Лейла Акмаловна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Мухамедова Лейла Акмаловна

Эндоскопист
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндоскопист
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Кулумбегов Олег Иналович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кулумбегов Олег Иналович

Кардиохирург, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Кардиохирург, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Леонтьева Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Леонтьева Татьяна Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 29 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж 29 лет / Врач первой категории
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Асеева Юлия Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Асеева Юлия Игоревна

Аритмолог, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
Аритмолог, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
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Зеленева Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зеленева Наталья Викторовна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Кузнецов Алексей Николаевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кузнецов Алексей Николаевич

Кардиохирург, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Кардиохирург, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
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Шутова Наталья Григорьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шутова Наталья Григорьевна

Кардиолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Кардиолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Шевченко Александра Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шевченко Александра Михайловна

Гематолог, Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Гематолог, Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Лыков Александр Вячеславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лыков Александр Вячеславович

Кардиолог
Стаж 16 лет
Кардиолог
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
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Соснина Нина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соснина Нина Петровна

Кардиолог
Стаж 5 лет / Врач первой категории
Кардиолог
Стаж 5 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Хайров Ренат Рафикович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хайров Ренат Рафикович

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Ангиохирург, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Ангиохирург, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Белых Дмитрий Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белых Дмитрий Геннадьевич

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
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Жидулина Наталья Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жидулина Наталья Олеговна

Эндокринолог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Гороховская Ольга Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гороховская Ольга Сергеевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Семченко Андрей Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семченко Андрей Николаевич

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Тужилин Антон Валерьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тужилин Антон Валерьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Кобзев Евгений Евгеньевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кобзев Евгений Евгеньевич

Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач первой категории
Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач первой категории
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Бреев Дмитрий Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бреев Дмитрий Владимирович

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Кашкаров Антон Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кашкаров Антон Юрьевич

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
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Лысов Сергей Евгеньевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лысов Сергей Евгеньевич

Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж не указан / Врач первой категории
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Майдуров Юрий Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Майдуров Юрий Андреевич

Кардиохирург, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач второй категории
Кардиохирург, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач второй категории
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Мамаева Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мамаева Елена Викторовна

Врач клинической лабораторной диагностики, Трансфузиолог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики, Трансфузиолог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Маслов Михаил Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маслов Михаил Геннадьевич

Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Матянин Игорь Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Матянин Игорь Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Метелкин Константин Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Метелкин Константин Александрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Сердюцкая Оксана Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сердюцкая Оксана Анатольевна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач первой категории
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач первой категории
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Морозова Александра Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Морозова Александра Михайловна

Кардиолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Кардиолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
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Мусуривская Татьяна Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мусуривская Татьяна Валентиновна

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Налимов Константин Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Налимов Константин Александрович

Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
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Неаполитанская Татьяна Эдуардовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Неаполитанская Татьяна Эдуардовна

Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Нетбай Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нетбай Наталья Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Нетбай Руслан Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Нетбай Руслан Викторович

Заместитель главного врача, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Заместитель главного врача, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Поляков Константин Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Поляков Константин Викторович

Зав. отделением, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Зав. отделением, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
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Попова Галина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попова Галина Юрьевна

Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Потапов Андрей Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Потапов Андрей Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Пушкарев Алексей Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пушкарев Алексей Игоревич

Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж не указан / Врач первой категории
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Садыков Артур Айратович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Садыков Артур Айратович

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач второй категории
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач второй категории
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Свирщик Павел Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Свирщик Павел Сергеевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Седунов Андрей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Седунов Андрей Викторович

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
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Серебрянникова Ольга Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Серебрянникова Ольга Сергеевна

Кардиолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Кардиолог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Скопецкая Светлана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скопецкая Светлана Александровна

Кардиолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Кардиолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Стародубцева Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стародубцева Елена Владимировна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Удинкан Александр Георгиевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Удинкан Александр Георгиевич

Кардиолог, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Фатеева Юлия Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фатеева Юлия Витальевна

Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Ходжер Владлена Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ходжер Владлена Вячеславовна

Кардиолог
Стаж 28 лет / Врач второй категории
Кардиолог
Стаж 28 лет / Врач второй категории
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Чемерис Наталья Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чемерис Наталья Федоровна

Трансфузиолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Трансфузиолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Чмутин Виктор Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чмутин Виктор Юрьевич

Анестезиолог-реаниматолог, Трансфузиолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог, Трансфузиолог
Стаж не указан
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Чмутина Ольга Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чмутина Ольга Анатольевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Чумак Андрей Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чумак Андрей Анатольевич

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Шабанова Наталья Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шабанова Наталья Михайловна

Зав. отделением, Трансфузиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. отделением, Трансфузиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Шиганцов Данил Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шиганцов Данил Сергеевич

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач второй категории
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач второй категории
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Шкаранда Зоя Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шкаранда Зоя Геннадьевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
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Шумилкин Максим Евгеньевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шумилкин Максим Евгеньевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Щепилова Екатерина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щепилова Екатерина Николаевна

Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Щербинина Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щербинина Ольга Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Явный Василий Ярославович
6.0
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Явный Василий Ярославович

Сердечно-сосудистый хирург
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Сердечно-сосудистый хирург
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Яковчук Виктория Евгеньевна
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Яковчук Виктория Евгеньевна

Врач клинической лабораторной диагностики
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Врач клинической лабораторной диагностики
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Бондарь Николай Владимирович
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Бондарь Николай Владимирович

Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
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Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
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Горностаев Александр Александрович
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Горностаев Александр Александрович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
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Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
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Кобзева Надежда Викторовна
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Кобзева Надежда Викторовна

Акушер-гинеколог
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Акушер-гинеколог
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Ковлякова Марианна Владимировна
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Ковлякова Марианна Владимировна

Врач методист
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Врач методист
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Маслов Александр Иванович
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Маслов Александр Иванович

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Михайлина Валерия Александровна
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Михайлина Валерия Александровна

Врач ультразвуковой диагностики
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Врач ультразвуковой диагностики
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Оненко Надежда Валентиновна
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Оненко Надежда Валентиновна

Зав. отделением, Врач методист
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Зав. отделением, Врач методист
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Пашкеева Наталья Григорьевна
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Пашкеева Наталья Григорьевна

Врач методист
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Врач методист
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Першенкова Юлия Львовна
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Першенкова Юлия Львовна

Врач методист
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Врач методист
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Понамарёва Татьяна Николаевна
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Понамарёва Татьяна Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 7 лет / Врач второй категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 7 лет / Врач второй категории
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Пятибрат Людмила Леонидовна
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Пятибрат Людмила Леонидовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
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Россейкин Евгений Владимирович
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Россейкин Евгений Владимирович

Главный врач
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
Главный врач
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Серов Евгений Сергеевич
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Серов Евгений Сергеевич

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Семченко Алина Владимировна
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Семченко Алина Владимировна

Кардиолог
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Кардиолог
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Хахам Алексей Александрович
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Хахам Алексей Александрович

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 5 лет
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 5 лет
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Яровая Анна Владимировна
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Яровая Анна Владимировна

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
Сердечно-сосудистый хирург
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Тен Дмитрий Вадимович
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Тен Дмитрий Вадимович

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 5 лет
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 5 лет
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Ким Марина Владимировна
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Ким Марина Владимировна

Кардиолог
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Кардиолог
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Принимает детей
Авясов Алексей Александрович
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Авясов Алексей Александрович

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолог
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Козлова Ольга Николаевна
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Козлова Ольга Николаевна

Кардиолог, Терапевт
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Кардиолог, Терапевт
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Андреев Дмитрий Борисович
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Андреев Дмитрий Борисович

Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
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Анисимов Виктор Викторович
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Анисимов Виктор Викторович

Кардиолог
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Кардиолог
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Беломоева Ольга Владимировна
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Беломоева Ольга Владимировна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
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Бельды Елена Алексеевна
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Бельды Елена Алексеевна

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Бельмасов Сергей Олегович
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Бельмасов Сергей Олегович

Сердечно-сосудистый хирург
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Сердечно-сосудистый хирург
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Блинов Денис Русланович
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Блинов Денис Русланович

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Блох Илья Андреевич
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Блох Илья Андреевич

Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 6 лет
Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 6 лет
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Богачевская Светлана Анатольевна
6.0
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Богачевская Светлана Анатольевна

Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Богачевский Александр Николаевич
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Богачевский Александр Николаевич

Сердечно-сосудистый хирург
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Сердечно-сосудистый хирург
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Богданов Александр Геннадьевич
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Богданов Александр Геннадьевич

Кардиолог
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Кардиолог
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Богданов Илья Геннадьевич
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Богданов Илья Геннадьевич

Сердечно-сосудистый хирург
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Сердечно-сосудистый хирург
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Брехова Светлана Анатольевна
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Брехова Светлана Анатольевна

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Брянцев Николай Игоревич
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Брянцев Николай Игоревич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
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Бшарат Хосни Ахмад
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Бшарат Хосни Ахмад

Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
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Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
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Васильев Алексей Юрьевич
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Васильев Алексей Юрьевич

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Внукова Татьяна Борисовна
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Внукова Татьяна Борисовна

Кардиолог
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Кардиолог
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Галаева Жанетта Георгиевна
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Галаева Жанетта Георгиевна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
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Гончаров Евгений Иванович
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Гончаров Евгений Иванович

Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж не указан
Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
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Горбунова Инга Михайловна
6.0
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Горбунова Инга Михайловна

Кардиолог
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Кардиолог
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Деркаченко Павел Борисович
6.0
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6.0 из 10
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Деркаченко Павел Борисович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
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Дрогомерецкий Алексей Алексеевич
6.0
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Дрогомерецкий Алексей Алексеевич

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Дука Анна Михайловна
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Дука Анна Михайловна

Эпидемиолог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Эпидемиолог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Жеравов Вячеслав Викторович
6.0
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Жеравов Вячеслав Викторович

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Зайцев Игорь Валерьевич
6.0
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Зайцев Игорь Валерьевич

Кардиолог
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Кардиолог
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Игнатова Наталья Владимировна
6.0
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Игнатова Наталья Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
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Врач клинической лабораторной диагностики
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Изосимов Алексей Михайлович
6.0
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Изосимов Алексей Михайлович

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Каминский Александр Михайлович
6.0
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Каминский Александр Михайлович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Ким Александр Рудольфович
6.0
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6.0 из 10
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Ким Александр Рудольфович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Киселев Андрей Геннадьевич
6.0
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Киселев Андрей Геннадьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Ковляков Владислав Александрович
6.0
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Ковляков Владислав Александрович

Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Косицина Юлия Андреевна
6.0
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Косицина Юлия Андреевна

Трансфузиолог
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Трансфузиолог
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Кривобоков Алексей Анатольевич
6.0
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Кривобоков Алексей Анатольевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Анестезиолог-реаниматолог
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Кузьмин Роман Сергеевич
6.0
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6.0 из 10
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Кузьмин Роман Сергеевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Кулешов Андрей Владимирович
6.0
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6.0 из 10
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Кулешов Андрей Владимирович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Рудик Владимир Геннадьевич
6.0
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Рудик Владимир Геннадьевич

Рентгенолог
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Рентгенолог
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Курбанов Сергей Анагулович
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Курбанов Сергей Анагулович

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Лисичкина Нина Анатольевна
6.0
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Лисичкина Нина Анатольевна

Рентгенолог
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