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  3. Городская клиническая поликлиника №3
Городская клиническая поликлиника №3
4.6
Рейтинг

Городская клиническая поликлиника №3

Государственная
В клинике 126 врачей
Адреса
ул. Ленинградская, 27
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Дикопольцева, 34
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Норина Светлана Владимировна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Норина Светлана Владимировна

Ревматолог, Терапевт
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Ревматолог, Терапевт
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Агеева Елена Афанасьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Агеева Елена Афанасьевна

Гастроэнтеролог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Таганова Нина Борисовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Таганова Нина Борисовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 25 лет / Врач первой категории
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Журавлева Елена Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Журавлева Елена Геннадьевна

Терапевт
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Чумакова Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чумакова Ирина Николаевна

Невролог (невропатолог), Заместитель главного врача, Эпилептолог
Стаж не указан
Невролог (невропатолог), Заместитель главного врача, Эпилептолог
Стаж не указан
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Розенберг Натали Адольфовна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Розенберг Натали Адольфовна

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 27 лет
Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 27 лет
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Корвякова Светлана Серафимовна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Корвякова Светлана Серафимовна

Ревматолог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Ревматолог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 13 лет / Врач первой категории
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Уварова Валерия Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Уварова Валерия Викторовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Кулькова Ольга Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кулькова Ольга Николаевна

Терапевт
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Болгарова Евгения Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Болгарова Евгения Владимировна

Терапевт
Стаж 30 лет
Терапевт
Стаж 30 лет
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Морозова Валентина Альбертовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Морозова Валентина Альбертовна

Гинеколог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Гинеколог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Буренкова Валентина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Буренкова Валентина Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж 17 лет / Врач второй категории
УЗИ-специалист
Стаж 17 лет / Врач второй категории
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Серов Дмитрий Лазаревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Серов Дмитрий Лазаревич

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 6 лет
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 6 лет
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Лазарев Денис Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лазарев Денис Васильевич

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Калашников Константин Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Калашников Константин Анатольевич

УЗИ-специалист, Хирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 21 год / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Хирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Зоткин Максим Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зоткин Максим Алексеевич

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Мельниченко Анна Львовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельниченко Анна Львовна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
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Суслова Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Суслова Наталья Юрьевна

Гастроэнтеролог, Терапевт, Зав. отделением, Профпатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт, Зав. отделением, Профпатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Поступаева Елена Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Поступаева Елена Геннадьевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Белькова Анастасия Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белькова Анастасия Александровна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 16 лет
Кардиолог, Терапевт
Стаж 16 лет
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Сизоненко Анна Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сизоненко Анна Александровна

Кардиолог, Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Кардиолог, Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Сабанина Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сабанина Елена Николаевна

Терапевт
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Лысова Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лысова Елена Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 8 лет
УЗИ-специалист
Стаж 8 лет
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Рудакова Елена Михайловна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Рудакова Елена Михайловна

Нефролог, Терапевт
Стаж не указан
Нефролог, Терапевт
Стаж не указан
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Лобан Татьяна Григорьевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Лобан Татьяна Григорьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Пирог Лариса Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пирог Лариса Владимировна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Фомина Людмила Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Фомина Людмила Викторовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Багаткина Любовь Михайловна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Багаткина Любовь Михайловна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
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Коленко Лариса Евгеньевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Коленко Лариса Евгеньевна

Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Полковникова Оксана Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полковникова Оксана Петровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Барсова Наталия Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Барсова Наталия Борисовна

Лаборант
Стаж не указан / Врач высшей категории
Лаборант
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Летуновская Анастасия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Летуновская Анастасия Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Пасевич Евгения Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пасевич Евгения Михайловна

Кардиолог, УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
Кардиолог, УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
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Скобликова Ольга Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скобликова Ольга Константиновна

Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Плотникова Ирина Ниссоновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Плотникова Ирина Ниссоновна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Шаманаева Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шаманаева Наталья Александровна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Безденежных Ирина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Безденежных Ирина Андреевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Безруких Светлана Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Безруких Светлана Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Вавилова Елена Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Вавилова Елена Андреевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Семенова Валентина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Семенова Валентина Николаевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Плотникова Раиса Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Плотникова Раиса Михайловна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Василенко Анастасия Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Василенко Анастасия Вячеславовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Васенин Андрей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васенин Андрей Александрович

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Щелкина Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щелкина Наталья Николаевна

Зав. отделением
Стаж не указан
Зав. отделением
Стаж не указан
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Лебедева Наталья Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лебедева Наталья Валентиновна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Воловик Лилия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воловик Лилия Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Карепин Евгений Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карепин Евгений Юрьевич

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Ворсина Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ворсина Наталья Владимировна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Гусева Анастасия Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гусева Анастасия Евгеньевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Дядькова Дарья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дядькова Дарья Николаевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Никифорова Наталья Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никифорова Наталья Дмитриевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Екимова Любовь Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Екимова Любовь Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Зайцева Нина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зайцева Нина Михайловна

Фельдшер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фельдшер
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Кирпичникова Влада Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кирпичникова Влада Дмитриевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Косицына Зоя Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Косицына Зоя Ивановна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Анисимов Владимир Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Анисимов Владимир Викторович

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Коренева Полина Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коренева Полина Вячеславовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Лой Надежда Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лой Надежда Сергеевна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
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Минушина Екатерина Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Минушина Екатерина Евгеньевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Аболмасова Ирина Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Аболмасова Ирина Станиславовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Мирошниченко Надежда Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мирошниченко Надежда Алексеевна

Рентгенолаборант
Стаж не указан / Врач второй категории
Рентгенолаборант
Стаж не указан / Врач второй категории
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Тарасов Павел Константинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тарасов Павел Константинович

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Трегубова Наталья Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трегубова Наталья Вячеславовна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Михалева Людмила Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михалева Людмила Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Тупикина Елена Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тупикина Елена Васильевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Антонова Татьяна Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Антонова Татьяна Алексеевна

Окулист (офтальмолог)
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Окулист (офтальмолог)
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Самойлов Алексей Александрович
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Самойлов Алексей Александрович

Травматолог-ортопед
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Травматолог-ортопед
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Коваленко Олег Витальевич
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Коваленко Олег Витальевич

Уролог
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Уролог
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Меркулова Анастасия Михайловна
6.0
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Меркулова Анастасия Михайловна

Эндокринолог
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Эндокринолог
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Алексеева Валентина Ивановна
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Алексеева Валентина Ивановна

Рентгенолог
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Рентгенолог
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Плаксин Александр Николаевич
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Плаксин Александр Николаевич

Рентгенолог
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Рентгенолог
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Петричко Татьяна Алексеевна
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Петричко Татьяна Алексеевна

Кардиолог, Врач общей практики (семейный врач), УЗИ-специалист
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Кардиолог, Врач общей практики (семейный врач), УЗИ-специалист
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Клейман Татьяна Дмитриевна
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Клейман Татьяна Дмитриевна

Кардиолог, УЗИ-специалист
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Кардиолог, УЗИ-специалист
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Бромберг Татьяна Дмтриевна
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Бромберг Татьяна Дмтриевна

Терапевт, Зав. отделением
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Терапевт, Зав. отделением
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Соколова Елена Николаевна
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Соколова Елена Николаевна

Врач функциональной диагностики
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Врач функциональной диагностики
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Харитонова Татьяна Игоревна
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Харитонова Татьяна Игоревна

Эндоскопист
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Эндоскопист
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Певцова Нэлля Максимовна
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Певцова Нэлля Максимовна

Врач ЛФК
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Врач ЛФК
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Михеенко Людмила Михайловна
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Михеенко Людмила Михайловна

Терапевт
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Терапевт
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Володченко Раиса Николаевна
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Володченко Раиса Николаевна

Терапевт
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Терапевт
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Лавриненко Ирина Юрьевна
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Лавриненко Ирина Юрьевна

Окулист (офтальмолог)
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Окулист (офтальмолог)
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Кузнецова Евгения Анатольевна
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Кузнецова Евгения Анатольевна

УЗИ-специалист
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УЗИ-специалист
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Качаева Светлана Викторовна
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Качаева Светлана Викторовна

Терапевт, Физиотерапевт
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Терапевт, Физиотерапевт
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Фролов Михаил Иванович
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Фролов Михаил Иванович

Невролог (невропатолог)
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Невролог (невропатолог)
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Пашкова Елена Николаевна
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Пашкова Елена Николаевна

Хирург
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Хирург
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Бережняк Владимир Николаевич
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Бережняк Владимир Николаевич

Онколог
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Онколог
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Бахтияров Руслан Бахтиярович
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Бахтияров Руслан Бахтиярович

Терапевт
Стаж 1 год
Терапевт
Стаж 1 год
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Хайченко Татьяна Михайловна
6.0
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6.0 из 10
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Хайченко Татьяна Михайловна

Врач функциональной диагностики
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Врач функциональной диагностики
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Принимает детей
Кузьмина Елена Васильевна
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Кузьмина Елена Васильевна

Онколог-маммолог, Медицинский лабораторный техник
Стаж не указан
Онколог-маммолог, Медицинский лабораторный техник
Стаж не указан
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Тирская Раиса Милентьевна
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6.0 из 10
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Тирская Раиса Милентьевна

Невролог (невропатолог)
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Невролог (невропатолог)
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Жалыбина Екатерина Владимировна
6.0
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Жалыбина Екатерина Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж 14 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 14 лет
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Хафизова Светлана Владимировна
6.0
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Хафизова Светлана Владимировна

Хирург
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Хирург
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Колесникова Марина Семеновна
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Колесникова Марина Семеновна

Зав. отделением, Рентгенолог
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Зав. отделением, Рентгенолог
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Киселева Елена Николаевна
6.0
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Киселева Елена Николаевна

Заместитель главного врача, Медицинская сестра (брат)
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Заместитель главного врача, Медицинская сестра (брат)
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Сердюк Валентина Петровна
6.0
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Сердюк Валентина Петровна

Терапевт, Заместитель главного врача
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Терапевт, Заместитель главного врача
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Козлова Ольга Николаевна
6.0
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Козлова Ольга Николаевна

Кардиолог, Терапевт
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Кардиолог, Терапевт
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Осипова Анна Александровна
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Осипова Анна Александровна

Терапевт
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Терапевт
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Анохина Ирина Николаевна
6.0
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Анохина Ирина Николаевна

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Дворникова Ирина Владимировна
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Дворникова Ирина Владимировна

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Канюченко Марианна Владимировна
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Канюченко Марианна Владимировна

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Нестерова Наталия Октавьевна
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Нестерова Наталия Октавьевна

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Третьякова Елена Ивановна
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Третьякова Елена Ивановна

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Супрун Лидия Михайловна
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Супрун Лидия Михайловна

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Подлубная Елена Викторовна
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Подлубная Елена Викторовна

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Щербинина Валентина Ильинична
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Щербинина Валентина Ильинична

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Шпунт Ирина Львовна
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Шпунт Ирина Львовна

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Блащук Наталья Владимировна
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Блащук Наталья Владимировна

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Игаева Виктория Викторовна
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Игаева Виктория Викторовна

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Дьяченко Татьяна Владимировна
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Дьяченко Татьяна Владимировна

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Пустогачева Оксана Вячеславовна
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Пустогачева Оксана Вячеславовна

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Перекальская Наталья Анатольевна
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Перекальская Наталья Анатольевна

Терапевт, Зав. отделением
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Терапевт, Зав. отделением
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Пиховская Татьяна Николаевна
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Пиховская Татьяна Николаевна

Окулист (офтальмолог)
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Окулист (офтальмолог)
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Мясникова Галина Петровна
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Мясникова Галина Петровна

Окулист (офтальмолог)
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Окулист (офтальмолог)
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Терещенко Ирина Владимировна
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Терещенко Ирина Владимировна

Окулист (офтальмолог)
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Максимцева Анна Сергеевна
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Максимцева Анна Сергеевна

Эндокринолог
Стаж 7 лет
Эндокринолог
Стаж 7 лет
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Сергеева Александра Юрьевна
6.0
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6.0 из 10
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Сергеева Александра Юрьевна

Терапевт
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Терапевт
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Скороходова Ольга Константиновна
6.0
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6.0 из 10
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отзывов

Скороходова Ольга Константиновна

Терапевт
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Терапевт
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Панасюк Светлана Ивановна
6.0
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6.0 из 10
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отзывов

Панасюк Светлана Ивановна

Терапевт
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Сергеева Александра Юрьевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Сергеева Александра Юрьевна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
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Глинская Надежда Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глинская Надежда Николаевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Медведева Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
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отзывов

Медведева Елена Анатольевна

Инфекционист
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Инфекционист
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Левушкина Татьяна Борисовна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
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3
отзыва

Левушкина Татьяна Борисовна

Терапевт, Зав. отделением
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Терапевт, Зав. отделением
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Травинова Инна Николаевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Травинова Инна Николаевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
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Пустовой Станислав Иванович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пустовой Станислав Иванович

Окулист (офтальмолог)
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Окулист (офтальмолог)
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Царев Андрей Леонидович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Царев Андрей Леонидович

Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан
Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан
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Чернова Наталья Анатольевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Чернова Наталья Анатольевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
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Кириллова Ольга Владимировна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
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2
отзыва

Кириллова Ольга Владимировна

Эндокринолог
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Эндокринолог
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