Городская клиническая поликлиника №3

Основные направления работы 3 поликлиники — это оказание первичной лечебно-профилактической помощи прикрепленному населению, клиническая, параклиническая и инструментальная диагностика, проведение профилактических осмотров, медицинского освидетельствования, экспертиза временной нетрудоспособности и лечение в условиях стационара дневного пребывания. Оказание медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию предусмотрено территориальной программой госгарантий и производится по стандартам.

В 3 поликлинике обслуживаются пациенты, имеющие право на получение бесплатных лекарственных препаратов. Также оказывается помощь лицам, имеющим право на краевую или федеральную льготу.

Запись на прием к врачам 3-й поликлиники осуществляется:

через портал госуслуг;

обращением в регистратуру.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.