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Городская клиническая поликлиника №3
- +7 (4212) 327 456, регистратура
- +7 (4212) 326 852, зав. поликлиникой
- +7 (4212) 911 058, регистратура
- +7 (4212) 311 234, приемная гл. врача
- +7 (4212) 461 207, регистратура
- +7 (4212) 461 219, регистратура
- +7 (4212) 461 291, касса
- +7 (4212) 461 231, касса
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Основные направления работы 3 поликлиники — это оказание первичной лечебно-профилактической помощи прикрепленному населению, клиническая, параклиническая и инструментальная диагностика, проведение профилактических осмотров, медицинского освидетельствования, экспертиза временной нетрудоспособности и лечение в условиях стационара дневного пребывания. Оказание медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию предусмотрено территориальной программой госгарантий и производится по стандартам.
В 3 поликлинике обслуживаются пациенты, имеющие право на получение бесплатных лекарственных препаратов. Также оказывается помощь лицам, имеющим право на краевую или федеральную льготу.
Запись на прием к врачам 3-й поликлиники осуществляется:
- через портал госуслуг;
- обращением в регистратуру.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.